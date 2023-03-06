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Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasına Rekabet Kurulu'ndan cezalı onay

Rekabet Kurulu, SpaceX ve Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın, Twitter Inc'in tek kontrolünü devralması işlemine izin verirken, bu işlemin Kurulun izni olmadan gerçekleşmesi nedeniyle Musk'a Türkiye'deki 2022 gelirinin binde 1'i oranında ceza uygulanmasını kararlaştırdı.

06 Mart 2023 | 12:01
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Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasına Rekabet Kurulu'ndan cezalı onay

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurulun, Elon Musk tarafından Twitter'ın tek kontrolünün devralınmasına yönelik resen incelemesi sonuçlandı.

Kurul tarafından yapılan inceleme sonucunda, işlemin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 7. maddesi ve buna dayanılarak çıkarılan Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğu belirlendi.

İşlem sonucunda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesi karara bağlandı.

Ancak işlemin Kurulun izni olmadan gerçekleştirilmesi nedeniyle, Kanun'un 16. maddesi uyarınca devralan konumundaki işlem tarafı olan Musk'a, 2022 yılına ait Türkiye'de elde edilen gayri safi gelirinin binde 1'i oranında olmak üzere idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

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