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Elon Musk, Neuralink direktörü ve sessizce sahip oldukları ikizleriyle ilk kez görüntülendi

Biyografi yazarı Walter Isaacson, Elon Musk'ın Shivon Zilis ve iki çocuğuyla birlikte çekilmiş yeni bir fotoğrafını paylaştı.

07 Eylül 2023 | 12:24
Son Güncellenme: 07 Eylül 2023 | 12:58
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Elon Musk, Neuralink direktörü ve sessizce sahip oldukları ikizleriyle ilk kez görüntülendi

Yazar Walter Isaacson, Tesla CEO'su Elon Musk hakkında yakında yayınlanacak olan biyografisinden yaptığı bir alıntıda Neuralink yöneticisi ve Musk'ın iki çocuğunun annesi olan Shivon Zilis ile olan ilişkisinden bahsetti.

Yaklaşık üç yıldır Musk'ı takip eden biyografi yazarı, Musk ve Zilis'in iki çocuğuyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını X'te yayınladı. Fotoğrafta, o sırada 16 aylık olan ikizler Zilis ve Musk'ın kucaklarında oturuyor.

 

Insider geçen yıl Musk-Zilis çiftinin Kasım 2021'de ikiz çocuk sahibi olduğunu duyurmuştu. Musk'ın dokuz çocuğu olduğu biliniyor.

Insider'in haberine göre Zilis, Musk'ın  sahibi olduğu Neuralink'e 2017 yılında operasyonlar ve özel projeler direktörü olarak katıldı. Zilis ayrıca bir dönem OpenAI'de danışman ve daha sonra yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış.

Fotoğraf Zilis'in evinde çekildi 

Isaacson, fotoğrafın Musk'ın kendisini Zilis'in Teksas'taki evine davet ettiğinde çekildiğini söylüyor:

"Geçtiğimiz Mart ayında Musk bana mesaj attı, 'Seninle konuşmak istediğim birkaç önemli şey var. Bunu ancak yüz yüze yapabiliriz' dedi. Biz dışarıda otururken telefonlarımızı evde bırakmamızı söyledi, çünkü birilerinin konuşmamızı dinleyebileceğini söyledi. Ancak daha sonra yapay zeka hakkında söylediklerini kitabımda kullanabileceğimi kabul etti".

Biyografi yazarı, Musk'ın kendisine ve Zilis'e yapay zeka konusundaki endişelerini anlattığını belirtiyor.

Isaacson bu görüşme için,  "Bir an için sahnenin tuhaflığı beni şaşırttı. Güneşli bir bahar gününde, arka bahçedeki sakin bir yüzme havuzunun yanındaki banliyö verandasında oturuyorduk; Musk, bir yapay zeka kıyameti dünya medeniyetini yok etmeden önce Mars'ta sürdürülebilir bir insan kolonisi inşa etmek için fırsat penceresi hakkında spekülasyon yaparken, iki parlak gözlü ikiz yürümeyi öğreniyordu."  diyor.

 

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