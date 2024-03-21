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  • Elon Musk paylaştı: Beyin çipi takılan hasta düşünce gücüyle satranç oynadı

Elon Musk paylaştı: Beyin çipi takılan hasta düşünce gücüyle satranç oynadı

ABD'li milyarder Elon Musk'un beyin çipi şirketi Neuralink, çip implante edilen ilk hastasını çevrimiçi satranç oynarken canlı yayınladı.

21 Mart 2024 | 09:23
Elon Musk paylaştı: Beyin çipi takılan hasta düşünce gücüyle satranç oynadı

Bir dalış kazası sonrasında omuz altı felç olan 29 yaşındaki hasta Noland Arbaugh, dizüstü bilgisayarında satranç oynadı ve Neuralink cihazını kullanarak imleci hareket ettirdi.

Musk geçen ay, deneğin bilgisayar faresini kontrol edebildiğini duyurmuştu.

Arbaugh, X'te yayınlanan videoda implant prosedürüne atıfta bulunarak "Ameliyat son derece kolaydı. Gerçekten bir gün sonra hastaneden taburcu oldum. Herhangi bir bilişsel bozukluğum yok” dedi.

Neuralink, beyin çipi sayesinde sadece düşünce yoluyla tüm elektronik aletlerin kullanılmasını amaçlıyor.

İlk aşamada yalnızca uzuvlarını kullanamayan hastalar üzerinde deneniyor.

Neuralink şirketi, insan beyniyle bilgisayar arasında bağlantı kurarak nörolojik sorunlara çözümler üretmeyi hedefliyor.

İnsan beynine yerleştirilen çiplerle bunama, parkinson ve omurilik zedelenmeleri gibi hastalıklara da çare olunması amaçlanıyor.

Neuralink, geçen yıl mayısta beyin çipi projesinin insan deneyleri için Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi'nden onay almıştı.

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