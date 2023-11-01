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Elon Musk'tan 'çevreci hareketleri' kızdıracak yapay zeka çıkışı

Daha önce Twitter olarak bilinen X platformu, Tesla ve Space X şirketlerinin sahibi milyarder iş insanı Elon Musk, “çevreci hareketlerin” programlaması durumunda yapay zekanın insanlığın yok olmasına neden olabileceğini söyledi.

01 Kasım 2023 | 14:41
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Elon Musk'tan 'çevreci hareketleri' kızdıracak yapay zeka çıkışı

Komedyen Joe Rogan’ın podcastında konuşan Musk, bazı kişilerin teknolojiyi, gezegeni korumak için insanlığa son vermekte kullanabileceğini söyledi.

Musk bu açıklamayı İngiltere’de düzenlenecek yapay zeka zirvesi öncesi yaptı.

Ancak birçok uzman bu tür uyarıların aşırı olduğu görüşünde.

Eski İngiltere Başbakan Yardımcısı, Facebook ile Instagram’ın sahibi Meta’nın Küresel İlişkiler Başkanı Nick Clegg, gelecekte yapay zekanın neye benzeyebileceğine fazla odaklanılması nedeniyle, şu anki sorunların görmezden gelindiğini belirtti.

Clegg, “spekülatif ve bazen fütüristik tahminlerin, daha yakın vadeli sorunları gölgelemesine izin verilmemesi gerektiğini” söyledi.

BBC Türkçe'de  yer alan habere göre, Elon Musk ise çevreci hareketin “çok ileri gitmesi” nedeniyle bu açıklamayı yaptığını belirtti.

Musk “İnsanları kötü olduğunu düşünmeye başlarsanız, sonra varacağınız doğal sonuç ölmeleri gerektiği. Yapay zeka yok oluşçularca programlanırsa, başlıca fonksiyonu insanlığın yok oluşu olacak ve bunun kötü olduğunu bile düşünmeyecekler” dedi.

Musk’ın yapay zekanın tehditlerine dair yorumlarına katılan çok az kişi olsa da, bir çok insan potansiyel tehlikeleri konusunda hemfikir.

Zirve öncesi konuşan İngiltere’nin en büyük yapay zeka şirketlerinden Google Deepmind’ın kurucularından Demis Hassabis, Silikon Vadisi ile özdeşleşen “Hızla hareket et ve kuralları yık” anlayışından kaçınılması gerektiğini söyledi.

Hassabis, “Bu yaklaşım, dev şirketler kurmakta ve bizlere büyük hizmetler ve uygulamalar sunmakta çok başarılı oldu. Ama yapay zeka çok önemli. Yapay zeka sistemlerini anlamamız, güvenli ve sorumlu bir şekilde uygulamamızı sağlamak için yapılması gereken daha çok iş var” dedi.

Hassabis, yapay zekanın getirebileceği en büyük risklerden birinin dezenformasyon, deepfake ve kötücül aktörlerin teknolojiyi kasıtlı olarak kötüye kullanması olduğunu belirtti.

Bugün ve yarın dünya genelinden 100 lider, teknoloji patronları, akademisyenler ve yapay zeka araştırmacıları Bletchley Park’ta buluşacak. Bletchley Park, İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi şifrelerini kırarak, zaferin kazanılmasına yardımcı olan bilim insanlarının çalıştığı yerdi.

Zirvede yapay zekanın, yeni ilaçlar keşfetmek, iklim değişikliğiyle mücadele gibi alanlardaki faydalarının nasıl kullanılabileceği ve risklerin nasıl azaltılabileceği ele alınacak.

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