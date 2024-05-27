ARA
Bist 100
10722,13
0,43%
Bist 100
Dolar/TL
32,1824
-0,1397%
Dolar/TL
Euro/TL
34,9837
0,086%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0864
0,1637%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2424,42
0,24%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Elon Musk’tan süper bilgisayar planı

Elon Musk’ın yakın zamanda yatırımcılara yapay zeka girişimi xAI'ın yapay zeka sohbet robotu Grok'un bir sonraki sürümüne güç verecek bir süper bilgisayar yapmayı planladığı bildirildi.

27 Mayıs 2024 | 09:34
Elon Musk’tan süper bilgisayar planı

The Information'ın Cumartesi günü yatırımcılara yaptığı bir sunuma dayandırdığı haberine göre, ABD'li iş adamı Elon Musk yakın zamanda yatırımcılara yapay zeka girişimi xAI'ın yapay zeka sohbet robotu Grok'un bir sonraki sürümüne güç verecek bir süper bilgisayar yapmayı planladığını söyledi.

Rapora göre Musk, önerilen süper bilgisayarı 2025 sonbaharına kadar çalıştırmayı istediğini belirterek, xAI'ın devasa bilgisayarı geliştirmek için Oracle ile ortaklık kurabileceğini de sözlerine ekledi.

The Information, Musk'ın mayıs ayında yatırımcılara yaptığı bir sunumdan alıntı yaparak, tamamlandığında bağlantılı çip gruplarının (Nvidia'nın amiral gemisi H100 grafik işlem birimleri (GPU'lar)) bugün var olan en büyük GPU kümelerinin en az dört katı büyüklüğünde olacağını bildirdi.

Nvidia'nın güçlü GPU'lardan oluşan H100 ailesi, yapay zeka için veri merkezi çip pazarına hakim durumda ancak yüksek talep nedeniyle elde edilmesi zor olabiliyor.

Musk, Microsoft destekli OpenAI ve Alphabet'in Google'ına rakip olarak geçen yıl xAI'ı kurdu. Musk ayrıca OpenAI'ın kurucu ortağı oldu.

0
  • AGHOL 335,75 -4,89% DETAY
  • BASGZ 29,44 -4,91% DETAY
  • ZEDUR 12,72 -5,15% DETAY
  • SODSN 162,2 -5,97% DETAY
  • YKSLN 22,72 -6,89% DETAY
  • TRILC 27,22 -8,72% DETAY
  • AGROT 19,1 -8,61% DETAY
  • RUBNS 34,64 -8,21% DETAY
  • AKENR 16,41 -8,17% DETAY
  • ALTIN GRAM - TL 2424,42 0,24%
  • ALTIN ONS 2343,2 0,3%
  • BIST 100 10722,13 0,43%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,881 -0,062%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36535 -0,08818%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 88,465 -1,2237%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,1824 -0,1397%
  • EURO/DOLAR 1,0864 0,1637%
  • EURO/TURK LIRASI 34,9837 0,086%
  • STERLIN/DOLAR 1,27566 0,14995%
Günün En Çok Okunanları
Konut almak için doğru zaman mı? Fiyatlarda düşüş sürer mi? 3 uzman yorumu
Halka arz olan platforma Google piyangosu: İnternet artık eskisi gibi olmayabilir
Halka arz olan platforma Google piyangosu: İnternet artık eskisi gibi olmayabilir
Senarist ve yapımcılar tek çatı altında buluşturan platform
Senarist ve yapımcılar tek çatı altında buluşturan platform
Migros (MGROS) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi
Migros (MGROS) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi
Franchise Liderleri
Franchise Liderleri
İhracatçı kotada ortak akılla karar istiyor
İhracatçı kotada ortak akılla karar istiyor
Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT) ne zaman borsada işlem görecek?
Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT) ne zaman borsada işlem görecek?
Lexus için bir ilk olan UX 300e Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri
GERİ
İLERİ
Konut almak için doğru zaman mı? Fiyatlarda düşüş sürer mi? 3 uzman yorumu
Halka arz olan platforma Google piyangosu: İnternet artık eskisi gibi olmayabilir
Senarist ve yapımcılar tek çatı altında buluşturan platform
Migros (MGROS) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi
Franchise Liderleri
Halka arz olan platforma Google piyangosu: İnternet artık eskisi gibi olmayabilir
Senarist ve yapımcılar tek çatı altında buluşturan platform
Migros (MGROS) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi
Franchise Liderleri
İhracatçı kotada ortak akılla karar istiyor
Senarist ve yapımcılar tek çatı altında buluşturan platform
Migros (MGROS) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi
Franchise Liderleri
İhracatçı kotada ortak akılla karar istiyor
Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT) ne zaman borsada işlem görecek?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL