ARA
Bist 100
7605,37
-2,11%
Bist 100
Dolar/TL
28,0198
0,1721%
Dolar/TL
Euro/TL
29,6738
-0,0054%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0578
-0,0619%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1778,31
0,15%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Teknoloji
  • Elon Musk, X (Twitter) için iki yeni abonelik paketini açıkladı

Elon Musk, X (Twitter) için iki yeni abonelik paketini açıkladı

X'in sahbii Elon Musk, kullanıcılar için iki yeni abonelik paketi başlatacağını duyurdu.

20 Ekim 2023 | 12:37
Son Güncellenme: 20 Ekim 2023 | 12:44
0
Elon Musk, X (Twitter) için iki yeni abonelik paketini açıkladı

Elon Musk, daha önce Twitter olarak bilinen sosyal medya hizmeti X'in kullanıcılar için iki yeni abonelik paketi başlatacağını açıkladı.

Musk, bir paketin "tüm özelliklerle birlikte daha düşük maliyetli olacağını, ancak reklamlarda azalma olmayacağını", diğerinin ise "daha pahalı olacağını, ancak reklam olmayacağını" söyledi.

https://x.com/elonmusk/status/1715249746753794305?s=20

Bu hafta X, Yeni Zelanda ve Filipinler'de kullanıcılardan "gönderi paylaşmaları ve diğer gönderilerle etkileşimde bulunmaları" için yılda 1 dolar ücret alan bir teste başladığını duyurdu. X, bunun spam ve bot faaliyetleriyle mücadele etmek için tasarlanmış bir programın parçası olduğunu söyledi. Bu uygulamadan vazgeçenler yalnızca gönderileri okuyabilecek.

Yıllık 1 dolarlık aboneliğin Musk'ın bahsettiği iki yeni abonelik paketlerinden biri olup olmadığı belli değil. 

Sosyal medya şirketinin halihazırda X Premium adında aylık 8 dolarlık bir abonelik hizmeti var. Buna kaydolan kullanıcılar, hesaplarında mavi onay işaretinin yanı sıra bir gönderiyi düzenleme yeteneği gibi diğer özelliklere de sahip olabiliyor.


 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1778,31 0,15%
  • ALTIN ONS 1974,1 -0,02%
  • BIST 100 7605,37 -2,11%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,0198 0,1721%
  • EURO/TURK LIRASI 29,6738 -0,0054%
  • EURO/USD 1,0578 -0,0619%
  • INGILIZ STERLINI 1,21334 -0,09017%
  • JAPON YENI 149,962 0,111%
  • KANADA DOLARI 1,37002 -0,13485%
  • RUS RUBLESI 95,625 -1,224%
Günün En Çok Okunanları
Dünyadaki tüm ülkeleri uçmadan gezdi: Maliyetini paylaştı
SPK'dan 19 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı geldi
SPK'dan 19 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı geldi
Fed Başkanı Powell’dan faiz mesajı
Fed Başkanı Powell’dan faiz mesajı
İstanbul'da 75 milyonluk arsayı 'dublörle' satacaklardı
İstanbul'da 75 milyonluk arsayı 'dublörle' satacaklardı
ABD'de 3 kripto para şirketine dava açıldı
ABD'de 3 kripto para şirketine dava açıldı
23 ilaç SGK'nın geri ödeme listesine alındı
23 ilaç SGK'nın geri ödeme listesine alındı
Telekom devinden tarihi işten çıkarma kararı
Telekom devinden tarihi işten çıkarma kararı
Bakan Şimşek, bugün Fransız ve Alman yatırımcılarla bir araya gelecek
GERİ
İLERİ
Dünyadaki tüm ülkeleri uçmadan gezdi: Maliyetini paylaştı
SPK'dan 19 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı geldi
Fed Başkanı Powell’dan faiz mesajı
İstanbul'da 75 milyonluk arsayı 'dublörle' satacaklardı
ABD'de 3 kripto para şirketine dava açıldı
SPK'dan 19 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı geldi
Fed Başkanı Powell’dan faiz mesajı
İstanbul'da 75 milyonluk arsayı 'dublörle' satacaklardı
ABD'de 3 kripto para şirketine dava açıldı
23 ilaç SGK'nın geri ödeme listesine alındı
Fed Başkanı Powell’dan faiz mesajı
İstanbul'da 75 milyonluk arsayı 'dublörle' satacaklardı
ABD'de 3 kripto para şirketine dava açıldı
23 ilaç SGK'nın geri ödeme listesine alındı
Telekom devinden tarihi işten çıkarma kararı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL