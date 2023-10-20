Elon Musk, daha önce Twitter olarak bilinen sosyal medya hizmeti X'in kullanıcılar için iki yeni abonelik paketi başlatacağını açıkladı.

Musk, bir paketin "tüm özelliklerle birlikte daha düşük maliyetli olacağını, ancak reklamlarda azalma olmayacağını", diğerinin ise "daha pahalı olacağını, ancak reklam olmayacağını" söyledi.

https://x.com/elonmusk/status/1715249746753794305?s=20

Bu hafta X, Yeni Zelanda ve Filipinler'de kullanıcılardan "gönderi paylaşmaları ve diğer gönderilerle etkileşimde bulunmaları" için yılda 1 dolar ücret alan bir teste başladığını duyurdu. X, bunun spam ve bot faaliyetleriyle mücadele etmek için tasarlanmış bir programın parçası olduğunu söyledi. Bu uygulamadan vazgeçenler yalnızca gönderileri okuyabilecek.

Yıllık 1 dolarlık aboneliğin Musk'ın bahsettiği iki yeni abonelik paketlerinden biri olup olmadığı belli değil.

Sosyal medya şirketinin halihazırda X Premium adında aylık 8 dolarlık bir abonelik hizmeti var. Buna kaydolan kullanıcılar, hesaplarında mavi onay işaretinin yanı sıra bir gönderiyi düzenleme yeteneği gibi diğer özelliklere de sahip olabiliyor.



