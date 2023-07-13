ARA
Bist 100
6342,05
0%
Bist 100
Dolar/TL
26,1557
0,0375%
Dolar/TL
Euro/TL
29,1665
0,2181%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1152
0,2017%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1650,27
0,3%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Elon Musk, yeni yapay zeka şirketini duyurdu: xAI

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, yeni yapay zeka şirketi xAI'yı hayata geçirdi.

13 Temmuz 2023 | 09:14
0
Elon Musk, yeni yapay zeka şirketini duyurdu: xAI

Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, xAI'nın amacının "evrenin gerçek doğasını anlamak" olduğu kaydedildi.

xAI ekibinin Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk tarafından yönetildiği kaydedilen açıklamada, ekip üyelerinin daha önce DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesla ve Toronto Üniversitesinde çalıştığı aktarıldı.

Açıklamada, ekibin yapay zeka alanında en yaygın kullanılan yöntemlerden bazılarına katkıda bulunduğu, yenilikçi tekniklerle analizleri kullanıma sunduğu ve alandaki en büyük buluşlardan bazılarının geliştirilmesine öncülük ettiği belirtildi.

xAI'nın X Corp'tan ayrı bir şirket olduğu, ancak şirketin misyonuna doğru ilerleme kaydetmesi için X (Twitter), Tesla ve diğer şirketlerle yakın bir şekilde çalışacağı ifade edildi.

Elon Musk, mart ayında, yapay zeka robot tasarımları için ortak güvenlik protokolleri geliştirilene ve bağımsız uzmanlarca uygulanıp denetimi yapılana kadar ileri yapay zeka robotlarının geliştirilmesine ara verilmesini talep eden açık mektubu imzalayan binden fazla kişi arasında yer almıştı.

Musk, nisanda da Microsoft ve Google'ın geliştirdiği yapay zeka sohbet robotlarına meydan okumak amacıyla "TruthGPT" adını verdiği bir platformu başlatacağını açıklamıştı.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1650,27 0,3%
  • ALTIN ONS 1962,45 0,26%
  • BIST 100 6342,05 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,1557 0,0375%
  • EURO/TURK LIRASI 29,1665 0,2181%
  • EURO/USD 1,1152 0,2017%
  • INGILIZ STERLINI 1,30229 0,26832%
  • JAPON YENI 138,413 -0,071%
  • KANADA DOLARI 1,3158 -0,22105%
  • RUS RUBLESI 90,6675 0,4626%
Günün En Çok Okunanları
Türkiye’nin en pahalı yazlık bölgeleri
Çalışanlarını işten atıp, yerlerine yapay zeka kullanan CEO'ya tepki yağdı
Çalışanlarını işten atıp, yerlerine yapay zeka kullanan CEO'ya tepki yağdı
Finans sektörüne 'yüksek tansiyon' uyarısı ve 5 beslenme önerisi
Finans sektörüne 'yüksek tansiyon' uyarısı ve 5 beslenme önerisi
Yeşil enerji ve sağlık turizmine göz dikti
Yeşil enerji ve sağlık turizmine göz dikti
Taylor Swift, Beyonce enflasyonu artırıyor olabilir mi?
Taylor Swift, Beyonce enflasyonu artırıyor olabilir mi?
AK Parti'den Bahçeli'nin emekliye seyyanen zam çağrısına yanıt
AK Parti'den Bahçeli'nin emekliye seyyanen zam çağrısına yanıt
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başladı
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başladı
ABD'de mortgage faizleri 8 ayın rekorunu kırdı
GERİ
İLERİ
Türkiye’nin en pahalı yazlık bölgeleri
Çalışanlarını işten atıp, yerlerine yapay zeka kullanan CEO'ya tepki yağdı
Finans sektörüne 'yüksek tansiyon' uyarısı ve 5 beslenme önerisi
Yeşil enerji ve sağlık turizmine göz dikti
Taylor Swift, Beyonce enflasyonu artırıyor olabilir mi?
Çalışanlarını işten atıp, yerlerine yapay zeka kullanan CEO'ya tepki yağdı
Finans sektörüne 'yüksek tansiyon' uyarısı ve 5 beslenme önerisi
Yeşil enerji ve sağlık turizmine göz dikti
Taylor Swift, Beyonce enflasyonu artırıyor olabilir mi?
AK Parti'den Bahçeli'nin emekliye seyyanen zam çağrısına yanıt
Finans sektörüne 'yüksek tansiyon' uyarısı ve 5 beslenme önerisi
Yeşil enerji ve sağlık turizmine göz dikti
Taylor Swift, Beyonce enflasyonu artırıyor olabilir mi?
AK Parti'den Bahçeli'nin emekliye seyyanen zam çağrısına yanıt
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başladı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL