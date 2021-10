Elon Musk, dünya milyarderler sıralamasında ilk sıradaki yerini koruyor, farkı açıyor. Öyle ki Tesla ve SpaceX CEO’su şu anda sadece dünyanın en zengin insanı olmakla kalmıyor, serveti iki ünlü milyarder Bill Gates ve Warren Buffett’ın toplam servetlerinden bile fazla.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre 18 Ekim itibarıyla Elon Musk’ın toplam serveti 236 milyar dolara ulaştı. Bill Gates 130 milyar dolar ile 4. sırada. Warren Buffet ise 103 milyar dolarlık servetle 10. sırada yer alıyor.

Hem Gates hem de Buffett bir dönem dünyanın en zengin insanı unvanlarını ellerinde tutuyordu. Musk, Amazon CEO’su Jeff Bezos’u geçerek Ocak ayında 185 milyar dolarlık net değeriyle dünyanın en zengin adamı oldu. Bezos, 2017′den beri unvanı elinde tutuyordu.

Musk, Tesla hisselerinin güçlü performansının yanı sıra yakın zamanda SpaceX’teki hisse satışı sayesinde servetine bu yıl 60 milyar dolardan fazla ekledi . Bloomberg’e göre SpaceX anlaşması Musk’ın net değerine 11 milyar dolar ekledi.

Bir süre önce Elon Musk’ın gümüş madalya emojisi gönderdiği Jeff Bezos, 197 milyar dolarlık servetiyle 2. sırada.

Bezos bir gönderisine “Dinleyin ve açık fikirli olun ama kimsenin size kim olduğunuzu söylemesine izin vermeyin. Bu, bize başarısız olacağımız tüm yolları anlatan birçok haberden sadece biriydi. Bugün Amazon, dünyanın en başarılı şirketlerinden biri ve birbirinden tamamen farklı iki sektörde devrim yarattı” mesajını paylaşmış, Musk ise gümüş madalya emojisi göndermişti.

Listen and be open, but don’t let anybody tell you who you are. This was just one of the many stories telling us all the ways we were going to fail. Today, Amazon is one of the world’s most successful companies and has revolutionized two entirely different industries. pic.twitter.com/MgMsQHwqZl

— Jeff Bezos (@JeffBezos) October 11, 2021