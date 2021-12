Dünyanın en zengin insanı, Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, sahibi olduğu Tesla’nın ürünlerinin kripto para birimi Dogecoin (DOGE) ile alınabileceğini duyurdu. Açıklamanın ardından Dogecoin’de artış var.

Paylaşımlarıyla kripto paralar üzerinde değişikliklere yol açan ve bu nedenle sık sık eleştiri alan Elon Musk’tan yeni bir paylaşım geldi. Musk twitter mesajında “Tesla, Doge ile bazı ürünleri satın alınabilir hale getirecek ve nasıl gittiğini görecek” dedi.

Tesla will make some merch buyable with Doge & see how it goes

— Elon Musk (@elonmusk) December 14, 2021