En çok satan TV markaları belli oldu: Zirvede kim var?

Küresel TV sevkiyatları, Eylül ve Ekim aylarındaki kısa süreli toparlanmanın ardından Kasım 2025’te yeniden düşüşe geçti.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 gerileyen sevkiyatlar, bir önceki aya göre ise yüzde 15 gibi keskin bir düşüş yaşadı. Uzmanlar, bu tablonun temel nedenini yıl sonu indirimleri öncesinde (Eylül-Ekim) perakendecilerin depolarını doldurmuş olmasına bağlıyor.

Samsung, Kasım 2025 itibarıyla yüzde 17 pazar payıyla küresel TV pazarındaki liderliğini sürdürdü. Ancak şirketin sevkiyatları yıllık bazda yüzde 3 azaldı. Bu düşüş, Samsung’un pazar payının Kasım 2024’teki yüzde 18 seviyesinden yüzde 17’ye gerilemesine yol açtı.

TCL Devlerle Arasındaki Farkı Kapatıyor



Çin pazarındaki genel durgunluğa rağmen TCL, küresel sevkiyatlarını yüzde 20 oranında artırarak büyük bir başarıya imza attı. Marka, dünya lideri Samsung ile arasındaki pazar payı farkını her geçen gün eritiyor.

LG Batı’da Güçleniyor, Hisense Kan Kaybediyor



Pazarın diğer önemli oyuncularında ise zıt tablolar hakim. LG yükseliş trendine girerken, Hisense yerel pazarındaki daralmanın faturasını ödüyor.

Hisense: Çin Pazarına Bağımlılık Riski



Küresel sıralamada üçüncülüğünü koruyan Hisense için işler pek yolunda gitmiyor. Toplam sevkiyatlarının yüzde 27’sini Çin’e yapan şirket, bu bölgedeki yüzde 24’lük daralmadan doğrudan etkilendi. Sonuç olarak Hisense’in küresel sevkiyatları genel toplamda yüzde 13 azaldı.

Öne Çıkan Stratejik Gelişmeler



TCL’nin Agresif Yükselişi: Çin iç pazarındaki durgunluğa rağmen TCL, küresel ölçekte yüzde 20 büyüme kaydetti. Markanın başarısındaki anahtar, MiniLED gibi üst segment teknolojileri Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika gibi bölgelerde rekabetçi fiyatlarla sunması oldu.

Bölgesel Farklılıklar: Hisense, satışlarının %27'sini gerçekleştirdiği Çin pazarına bağımlılığı nedeniyle kan kaybederken; LG, Çin dışındaki pazarlara (Kuzey Amerika'da %8, Latin Amerika'da %29 artış) odaklanmanın meyvelerini topladı.

Walmart Tehdidi: Perakende devi Walmart, bünyesindeki ONN ve yeni satın aldığı Vizio markalarıyla Kuzey Amerika pazarında Samsung'un en ciddi rakiplerinden biri haline geldi.