Halka arz sonrası globalde büyüyecek

Veri, iş dünyasında artık yalnızca geçmişi analiz etmenin değil, geleceği öngörmenin ve doğru kararları zamanında almanın da temel unsurlarından biri. Bu dönüşümü erken fark eden teknoloji şirketleri, rekabet avantajını kalıcı hale getirirken; geç kalanlar için tablo her geçen gün daha da zorlaşıyor. Türkiye’de veri analitiği ve iş zekâsı alanının öncü şirketlerinden OBASE, bu dönüşümün en erken aktörlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

1995 yılında üç kurucu ortağın ortak vizyonuyla kurulan OBASE, ilk günden bu yana işletmelerin veriye dayalı karar alma becerilerini geliştirmeyi hedefledi. Perakende sektöründen yola çıkan şirket, zaman içinde telekomdan finansa, lojistikten üretime uzanan geniş bir sektörel yelpazede faaliyet göstermeye başladı. Bugün halka açık yapısıyla 20 ülkede, 30 binin üzerinde noktaya çözüm sunan OBASE; yalnızca yazılım geliştiren bir teknoloji şirketi değil, kurumların karar alma reflekslerini dönüştüren bir “karar zekâsı” ortağı konumunda.

OBASE Genel Müdürü Dr. Bülent Dal ile yaklaşık 30 yıla yaklaşan bu yolculuğu, finansal performansı, halka arz sonrası dönüşümü, yapay zekâ yatırımlarını ve global büyüme stratejisini konuştuk.

OBASE 1995’te üç arkadaşın girişimi olarak başladı, bugün halka açık bir teknoloji şirketi. 30 yıla yaklaşan bu yolculukta büyüme hikâyenizi nasıl özetlersiniz?

OBASE’nin hikâyesi, 1995 yılında üç kurucu ortağın ortak vizyonu ve idealleri etrafında şekillendi. Türkiye’de işletmelerin veriye dayalı karar alma becerilerini geliştirme fikriyle yola çıktık. İlk olarak perakende sektörüne odaklandık; çünkü verinin gerçek gücünü en etkili şekilde bu sektörde gösterebileceğimize inanıyorduk. Zaman içinde bu deneyimimiz, diğer sektörlerde de güçlü yetkinlikler kazanmamızı sağladı. Kuruluş yıllarında Türkiye’de merkezi ve dağıtık çalışan ilişkisel veri tabanı sistemine dayalı öncü uygulamaları farklı zincirlerde hayata geçirdik. Ardından veri ambarı ve elektronik raf etiketi gibi sektöre yön veren çözümler geliştirdik.

Globalleşme süreci ne zaman başladı?

1997’de Türkiye’nin perakende sektöründeki ilk veri ambarı ve elektronik raf etiketi projelerini hayata geçirdik. 1998 yılında ise Rusya’da gerçekleştirdiğimiz ilk yurt dışı proje ile global pazarlara açıldık. Bugün bu yolculuğu inovasyon, veri odaklı çözümler ve sürdürülebilir büyüme ekseninde özetleyebiliriz.

Bugün itibarıyla OBASE’in çalışan sayısı, faaliyet gösterdiği ülke sayısı ve müşteri portföyü büyüklüğü nedir? Ne gibi çözümler sunuyorsunuz?

OBASE ekosisteminde 200’ün üzerinde teknoloji ve veri uzmanıyla faaliyet gösteriyoruz. 20 ülkede, 30 binin üzerinde noktaya çözüm sunuyoruz. Müşteri portföyümüz; perakende ve telekom başta olmak üzere finans, sigorta, ulaşım, lojistik, üretim ve ilaç sektörlerinden oluşuyor. Veri analitiği, iş zekâsı, CRM, ERP, tedarik zinciri yönetimi, e-ticaret ve B2B platformlarının yanı sıra yapay zekâ destekli ileri analitik ve optimizasyon çözümleri sunarak işletmelerin veriden somut değer üretmesini sağlıyoruz.

Cirosal anlamda nasıl bir büyüme yakaladınız?

Satış gelirimiz 2024 yılında 740 milyon TL’ye ulaştı. 2025 yılına inovasyon odaklı Ar-Ge faaliyetlerimizi ve verimlilik temelli yapılanma çalışmalarımızı sürdürerek girdik. İlk yarıda maliyet verimliliği sayesinde brüt kârımız yüzde 75 artarak 89,7 milyon TL’ye ulaştı ve 1,1 milyon TL net kâr elde ettik. FAVÖK marjımız enflasyon muhasebesi sonrası yüzde 12,1’den yüzde 24,5’e çıktı. Yeni müşteri kazanımı ve globalleşme temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. AI tabanlı çözümlerimiz, Agentic AI ve Platform OBASE projelerimizle hem yurt içinde hem de uluslararası pazarlarda müşteri portföyümüzü genişleteceğiz.

Hangi segmentler veya sektörler bu büyümeye öncülük edecek?

Yatayda CRM, dikeyde ise perakende tedarik zinciri çözümleri büyümemize öncülük edecek. Obase CRM Suite, sektör bağımsız olarak en yüksek talebi gören çözüm ailemiz konumunda. Perakende tarafında ise Platform OBASE; tedarikçilere talep öngörüsü sağlarken küçük ve orta ölçekli perakendecilerin operasyonel maliyetlerini düşürüyor. Bunun yanı sıra tarım ve hızlı servis restoranları gibi yeni alanlarda Ar-Ge odaklı projelerle pazarımızı genişletiyoruz.

Halka arz sonrası finansal yapınızda nasıl bir dönüşüm yaşandı? Elde edilen kaynakları hangi alanlara yönlendirdiniz?

Halka arz öncesinde de şeffaf bir finansal yönetim anlayışımız vardı. Halka arz sonrası ise kurumsal yönetim ilkeleriyle daha uyumlu, güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuştuk. Elde edilen kaynakları öncelikle Ar-Ge yatırımlarına, yenilikçi ürün geliştirmeye ve uluslararası büyümeyi destekleyen girişimlere yönlendirdik.

OBASE’in Ar-Ge merkezi hangi ölçekte faaliyet gösteriyor?

Bugüne kadar 162 Ar-Ge projesi ve 19 ulusal destekli projeyi tamamladık. Bu projelerin 124’ünü ürünlere entegre ederek ticarileştirdik. Yıllık ciromuzun yaklaşık yüzde 20’sini Ar-Ge’ye ayırıyoruz. Ar-Ge merkezleri sıralamasında yatırım ve istihdam verileriyle Türkiye’nin ilk 100 şirketi arasında yer alıyoruz.

Veri analitiği, yapay zekâ ve iş zekâsı alanlarında hangi yeni ürün veya teknolojilere yatırım yapıyorsunuz?

Obase AIR (AI-Ready) ile karar zekâsı platformu sunuyoruz. Çoklu ajan mimarisi sayesinde farklı departmanlara özgü yapay zekâ ajanları birlikte çalışıyor ve kurum içinde adeta bir “kıdemli uzman” gibi hareket ediyor. Token kullanımını minimize eden özel teknolojimiz sayesinde maliyet avantajı da sağlıyoruz. İlk sektörel uygulamamız Obase AI for Retail oldu.

Perakende, telekom ve finans gibi sektörlerde en hızlı büyüyen çözüm kategoriniz hangisi oldu?

En hızlı büyüyen çözümlerimiz perakende ve telekom sektörlerinde sunduğumuz veri analitiği, iş zekâsı ve ileri analitik çözümleri oldu. Bu başarı, Bilişim 500’de “Veri Ambarı ve İş Zekâsı” kategorisinde birincilikle de tescillendi.

ABD ofisinizin kurulmasıyla birlikte global pazarlara açıldınız. İhracat gelirleriniz toplam cironun ne kadarını oluşturuyor?

Yurt dışı satışlarımızın toplam satışlar içindeki payı ilk yarı itibarıyla yüzde 14 seviyesinde. Küresel pazarda varlık göstermek yalnızca uluslararasılaşma değil, Türkiye merkezli bir teknoloji şirketi olarak rekabet gücümüzü artırmak açısından da stratejik önem taşıyor.

Önümüzdeki dönemde yeni ülke veya bölge hedefleriniz var mı? Global büyümede öncelikli pazarlar hangileri?

Önümüzdeki dönemde önceliğimiz, bulunduğumuz pazarlarda daha da güçlenmek. Türkiye’den çıkan güçlü referanslarımız ve global iş ortaklarımızın desteğiyle bu büyümeyi sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz.

Yurt içi veya yurt dışında stratejik ortaklıklar, satın almalar ya da yatırım planlarınız var mı?

Strategy ile Ortadoğu ve Afrika’da “Yılın İş Ortağı” ödülünü aldık. Microsoft, IBM, Oracle, Snowflake, AWS ve Huawei Cloud gibi global teknoloji şirketleriyle iş birliklerimiz bulunuyor. Önümüzdeki dönemde bu iş birliklerini çeşitlendirmeye devam edeceğiz.

Türkiye’deki teknoloji ekosistemi içinde OBASE’in rolünü nasıl tanımlarsınız?

Üniversitelerle yürüttüğümüz Ar-Ge iş birlikleri ve startup’larla geliştirdiğimiz projelerle Türkiye’de teknoloji ekosisteminde aktif bir rol üstleniyoruz. Bu sayede hem sektöre değer katıyor hem de inovasyonu destekleyen bir yapı oluşturuyoruz.