2020’de en çok satılan telefon markaları… Market araştırmaları şirketi IDC‘nin araştırmasına göre 2020’nin son çeyreğinde akıllı telefon pazarında 4.3’lük bir büyüme yaşandı. 2020 yılının tamamında ise satışlar 2019’a kıyasla % 5,9 düşerken, son çeyrekteki toparlanma dikkat çekici.

Araştırma direktörü Nabila Popal’a göre akıllı telefon pazarındaki toparlanmayı besleyen pek çok faktör var. Ertelenen talepler, agresif promosyonlar, üreticilerin 2. karantina dönemine daha iyi hazırlanmaları, kısıtlamalar nedeniyle insanların seyahat, eğlenceye daha az para harcamaları bu çeyrekteki büyümenin nedenleri arasında olabilir.

APPLE’DEN DİKKAT ÇEKEN 4. ÇEYREK PERFORMANSI

Markalara bakıldığında ise ilk 5’te dikkat çeken bir değişim var. Apple , 4. çeyrekte büyük bir performans gösterdi ve iPhone 12 serisinin başarısıyla birlikte ilk sıraya yerleşti. Apple bu dönemde % 23,4 pazar payına ulaştı. Bu rakam 2019 yılında yüzde 19.9’du.

, 4. çeyrekte büyük bir performans gösterdi ve iPhone 12 serisinin başarısıyla birlikte ilk sıraya yerleşti. Apple bu dönemde % 23,4 pazar payına ulaştı. Bu rakam 2019 yılında yüzde 19.9’du. Samsung 4. çeyrekte % 19,1 pazar payı ile 2. sırada yer aldı. A serisinin devam eden başarısı ve neredeyse her bölgedeki büyüme ile Samsung, yıldan yıla % 6,2’lik bir büyüme kaydetti. 2019’da bu dönemdeki pazar payı yüzde 18.8’di.

4. çeyrekte % 19,1 pazar payı ile 2. sırada yer aldı. A serisinin devam eden başarısı ve neredeyse her bölgedeki büyüme ile Samsung, yıldan yıla % 6,2’lik bir büyüme kaydetti. 2019’da bu dönemdeki pazar payı yüzde 18.8’di. Xiaomi % 11,2 pazar payı ile çeyreği üçüncü sırada tamamdı.

% 11,2 pazar payı ile çeyreği üçüncü sırada tamamdı. OPPO % 8,8 pazar payı ile dördüncü sırada yer aldı. Her iki şirket de azalan Huawei sevkıyatlarından başarılı bir şekilde yararlandı ve % 32,0 ve% 10 büyüdü.

ÇEYREĞİN KAYBEDENİ HUAWEI

Huawei % 8,4 pazar payı ile 5. sıraya geriledi. ABD yaptırımları altındaki şirket yıldan yıla % 42,4’lük dramatik bir düşüş gördü.

2020’NİN TAMAMINDA İLK SIRADA SAMSUNG VAR

Peki, 2020’de en çok hangi telefon markaları satıldı? İşte IDC’nin araştırmasına göre 2020’de en çok satılan telefon markaları:

Telefon pazarına tüm 2020 yılı bazında bakıldığında, ilk sırada yine Samsung’u görüyoruz. Koreli dev, 2020 yılını yüzde 20.6’lık pazar payı ile tamamlamış durumda.

İkinci sıradaki Apple’ın payı 15.9.

Üçüncü sıradaki Huawei’nin payı yüzde 14.6.

Listenin dördüncü ve beşinci sıralarında ise, sırasıyla yüzde 11.4’le Xiaomi ve yüzde 8.6 ile Vivo bulunuyor.

IDC yetkilileri telefon pazarındaki toparlanmanın etkileyici olduğunu, salgının etkisi azaldıkça talebin artacağına inanıyor.