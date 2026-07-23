ARA
DOLAR
47,25
0,06%
DOLAR
EURO
53,70
-0,05%
EURO
ALTIN
6102,77
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Teknoloji
  • "En önemli konumuz" dediler, faturayı çalışanlara kestiler: E-ticaret devi en kritik birimini küçültüyor

"En önemli konumuz" dediler, faturayı çalışanlara kestiler: E-ticaret devi en kritik birimini küçültüyor

ABD'li e-ticaret şirketi Amazon'un yapay genel zeka biriminde bazı çalışanların işine son verdiği bildirildi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"En önemli konumuz" dediler, faturayı çalışanlara kestiler: E-ticaret devi en kritik birimini küçültüyor

Amazon sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, şirketin birkaç yıldır büyük yapay zeka modelleri geliştirdiği ve bu alanın, üzerinde çalıştıkları en önemli konulardan biri olmaya devam ettiği belirtildi.

Hızla gelişen bir alanda faaliyet gösterildiğine işaret edilen açıklamada, bu nedenle müşteriler için en önemli girişimlere odaklanarak asıl önemli olan konularda daha hızlı ilerlenmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu odaklanma, müşterilerimizin geleceği için en önemli alanlara yatırım yapmayı sürdürürken bile yapay genel zeka organizasyonumuzun bazı bölümlerindeki bazı pozisyonların kaldırılması da dahil olmak üzere bazı zor kararlar almamızı gerektiriyor." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, şirketin bu süreçten etkilenen çalışanları geçiş dönemlerinde desteklemeye kararlı olduğu belirtildi.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL