Yapay zeka sürüş güvenliğinde aktif rol üstleniyor

Son yıllarda şehirlerin dijitalleşmesine yönelik yatırımlar hız kazanırken, ulaşım güvenliği, gerçek zamanlı veri yönetimi ve yapay zeka destekli akıllı sistemler kamu ve özel sektörün öncelikli yatırım alanları arasında yer alıyor. Türkiye'de akıllı şehir teknolojilerine yönelik yatırımların her geçen yıl yaklaşık olarak %25 büyüme kaydettiğini belirten Blink Genel Müdürü Jülide Ulucan, önümüzdeki dönemde şehir yönetimlerinin sadece fiziksel altyapıyla değil, veri odaklı teknolojilerle de şekilleneceğini vurguluyor.

Jülide Ulucan, akıllı şehir teknolojileri alanında uçtan uca çözümler geliştirdiklerini ifade ederek "Bugün şehirlerde milyonlarca veri aynı anda üretiliyor. Bu veriyi anlamlandırabilen, analiz edebilen ve anlık karar mekanizmalarına dönüştürebilen teknolojiler şehirlerin geleceğini belirleyecek. Blink olarak geliştirdiğimiz çözümlerle belediyelerin ve kurumların operasyonlarını daha güvenli, daha verimli ve daha sürdürülebilir hale getiriyoruz" dedi.

Gasp ve hırsızlık gibi olayların önüne geçiliyor

Toplum güvenliğinin sağlanması hedefiyle vatandaşların şehir içinde ve şehir dışında rahatlıkla seyahat edebilmesi için belediyelere birçok çözüm sunan Blink’in araç içi güvenlik sistemleri sayesinde gasp, hırsızlık gibi olayların önlenmesi, caydırılması ve kontrolü mümkün hale geliyor. Doğal afet gibi durumlarda tek bir merkezden kontrol, güzergah ve konum takibi yapılırken; minibüs takip ve durak otomasyonu, akıllı taksi ve hız optimizasyonu uygulamalarıyla kaza riski azalırken; kural ihlallerinin kontrolü ile hem sürücülerin hem de yolcuların güvenliği sağlanıyor.

Blink'in geliştirdiği yapay zeka destekli ADAS sistemleri; yol tehlikelerini ve güvensiz sürüş davranışlarını otomatik olarak tespit ediyor. Hava limanları ya da filo sürücülerinin araç kullanım esnasında sigara içme, uyuma, emniyet kemeri takmama risklerini anlık olarak analiz ederek hem sürücüyü hem de operasyon merkezini eş zamanlı uyarıyor. Araç içi kamera sistemleriyle birlikte çalışan bu altyapı, sadece olay sonrasında kayıt sağlayan bir sistem olmaktan çıkarak riskleri anlık tespit eden akıllı bir güvenlik çözümüne dönüşüyor.

50 binden fazla mobil güvenlik sistemi sahada çalışıyor

Blink bugüne kadar yaklaşık 40 bin araca araç takip sistemi, 50 binin üzerinde araca ise araç içi kamera sistemi kurdu. İstanbul başta olmak üzere birçok büyükşehir belediyesi ve toplu ulaşım kuruluşunda kullanılan çözümler; güvenli ulaşım, afet durumlarında merkezi kontrol, canlı görüntü yönetimi ve operasyonel verimlilik sağlıyor. Şirketin geliştirdiği sistemler; ulaşımın yanı sıra akıllı sayaçlar, enerji yönetimi ve bina güvenliği gibi akıllı şehir uygulamalarında da kullanılıyor.

"Şehirlerin geleceği veriyle yönetilecek"

2026 yılında M2M, IoT, gerçek zamanlı veri analitiği ve yapay zeka tabanlı güvenlik teknolojilerine yatırımlarını artıracaklarını söyleyen Blink Genel Müdürü Jülide Ulucan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Akıllı şehir yaklaşımı sadece teknolojik bir dönüşüm değil; aynı zamanda kaynakların daha verimli kullanılması, vatandaş güvenliğinin artırılması ve kamu hizmetlerinin daha etkin sunulması anlamına geliyor. Biz de Blink olarak Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlamaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde yapay zeka destekli mobil güvenlik, gerçek zamanlı veri yönetimi ve IoT teknolojileri büyümemizin temel odak alanları olacak."

