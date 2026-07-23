SGK açıkladı: Emekli sandığı kapsamındaki zam farkları yarın ödenecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında yer alan emekliler ile malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan vatandaşların 2026 Temmuz dönemi zam farkı ödemelerine ilişkin detayları paylaştı.

Ödemeler 24 Temmuz 2026 Cuma günü itibarıyla hak sahiplerinin maaş aldığı Banka ve PTT hesaplarına aktarılacak.

SGK'dan yapılan açıklama aşağıda bulunuyor:

4C (Emekli Sandığı) kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 24 Temmuz 2026 tarihinde yapılacaktır. Bu kapsamda 2 milyon 491 bin 370 emekli ve hak sahibine toplam 14,5 milyar TL ödeme gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda 2 milyon 491 bin 370 emekli ve hak sahibine toplam 14,5 milyar TL ödeme gerçekleştirilecektir.