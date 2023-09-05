ARA
Bist 100
8236,14
1,16%
Bist 100
Dolar/TL
26,7673
0,0265%
Dolar/TL
Euro/TL
28,712
-0,6234%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0728
-0,6253%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1658,42
-0,57%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Endonezya'dan 'Altın Vize' alan ilk kişi oldu

OpenAI İcra Kurulu Başkanı Sam Altman, Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi yabancı yatırımcıları çekmeye çalışırken Endonezya altın vizesi alan ilk kişi oldu. Amerikalı girişimcinin Endonezya'daki yapay zeka ekosisteminin büyümesine yardımcı olması bekleniyor.

05 Eylül 2023 | 16:28
0
Endonezya'dan 'Altın Vize' alan ilk kişi oldu

Endonezya, Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisine yabancı yatırım çekmek amacıyla başlatılan programdan bir hafta sonra OpenAI CEO'su Sam Altman'a ilk 'Altın Vize'sini verdi.

Göçmenlik Genel Müdürü Silmy Karim yaptığı açıklamada, "uluslararası bir üne sahip olduğu ve Endonezya'ya fayda sağlayabileceği" için ülkenin göçmenlik makamının Altman'a 10 yıllık vize verdiğini söyledi.

Karim, "Bu altın vize ile Altman'ın Endonezya'da yapay zekanın geliştirilmesine ve kullanılmasına katkıda bulunabileceğini umuyoruz" dedi.

ChatGPT yaratıcısının kurucu ortağı, diğer avantajların yanı sıra havaalanlarında öncelikli güvenlik taramasından, daha uzun kalış sürelerinden ve daha kolay giriş ve çıkış süreçlerinden yararlanacak.

Ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla geçen hafta uygulamaya konulan yeni vize, ülkede önemli yatırımlar yapan yabancıların 5 ila 10 yıl arasında kalmalarına olanak tanıyor. Örneğin, yerel kamu şirketlerinin hisselerine, tasarruf hesaplarına veya devlet tahvillerine 350.000 dolar yatırım yapan bir kişi beş yıl kalma hakkına sahip oluyor.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1658,42 -0,57%
  • ALTIN ONS 1927,04 -0,59%
  • BIST 100 8236,14 1,16%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,7673 0,0265%
  • EURO/TURK LIRASI 28,712 -0,6234%
  • EURO/USD 1,0728 -0,6253%
  • INGILIZ STERLINI 1,25828 -0,32281%
  • JAPON YENI 147,607 0,767%
  • KANADA DOLARI 1,36037 0,08976%
  • RUS RUBLESI 97,79 0,9445%
Günün En Çok Okunanları
Kritik görüşmeden ilk açıklamalar
BDDK'dan kredi kullanımına ilişkin yeni karar
BDDK'dan kredi kullanımına ilişkin yeni karar
Doğan Holding'den Sabancı çiftinin sağlık durumuna ilişkin açıklama
Doğan Holding'den Sabancı çiftinin sağlık durumuna ilişkin açıklama
Eylül ayı işyeri kira artış oranı belli oldu
Eylül ayı işyeri kira artış oranı belli oldu
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
ebebek halka arzına 7,7 kat talep geldi
ebebek halka arzına 7,7 kat talep geldi
Piyasalar yeni haftaya pozitif başladı
Piyasalar yeni haftaya pozitif başladı
İstanbul’da yaşamanın maliyeti yüzde 80,59 arttı
GERİ
İLERİ
Kritik görüşmeden ilk açıklamalar
BDDK'dan kredi kullanımına ilişkin yeni karar
Doğan Holding'den Sabancı çiftinin sağlık durumuna ilişkin açıklama
Eylül ayı işyeri kira artış oranı belli oldu
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
BDDK'dan kredi kullanımına ilişkin yeni karar
Doğan Holding'den Sabancı çiftinin sağlık durumuna ilişkin açıklama
Eylül ayı işyeri kira artış oranı belli oldu
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
ebebek halka arzına 7,7 kat talep geldi
Doğan Holding'den Sabancı çiftinin sağlık durumuna ilişkin açıklama
Eylül ayı işyeri kira artış oranı belli oldu
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
ebebek halka arzına 7,7 kat talep geldi
Piyasalar yeni haftaya pozitif başladı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL