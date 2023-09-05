Endonezya'dan 'Altın Vize' alan ilk kişi oldu

Endonezya, Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisine yabancı yatırım çekmek amacıyla başlatılan programdan bir hafta sonra OpenAI CEO'su Sam Altman'a ilk 'Altın Vize'sini verdi.

Göçmenlik Genel Müdürü Silmy Karim yaptığı açıklamada, "uluslararası bir üne sahip olduğu ve Endonezya'ya fayda sağlayabileceği" için ülkenin göçmenlik makamının Altman'a 10 yıllık vize verdiğini söyledi.

Karim, "Bu altın vize ile Altman'ın Endonezya'da yapay zekanın geliştirilmesine ve kullanılmasına katkıda bulunabileceğini umuyoruz" dedi.

ChatGPT yaratıcısının kurucu ortağı, diğer avantajların yanı sıra havaalanlarında öncelikli güvenlik taramasından, daha uzun kalış sürelerinden ve daha kolay giriş ve çıkış süreçlerinden yararlanacak.

Ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla geçen hafta uygulamaya konulan yeni vize, ülkede önemli yatırımlar yapan yabancıların 5 ila 10 yıl arasında kalmalarına olanak tanıyor. Örneğin, yerel kamu şirketlerinin hisselerine, tasarruf hesaplarına veya devlet tahvillerine 350.000 dolar yatırım yapan bir kişi beş yıl kalma hakkına sahip oluyor.

