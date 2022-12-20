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Epic Games’e 520 milyon dolar ceza

Fortnite’ın geliştiricisi Epic Games’e 520 milyon dolar ceza verildiğini duyurdu.

20 Aralık 2022 | 10:08
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Epic Games’e 520 milyon dolar ceza

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), popüler video oyunu Fortnite'ın geliştiricisi Epic Games'e, çocukların çevrim içi gizlilik haklarını ihlal ettiği ve kullanıcıların istenmeyen ödemeler yapmalarına yönelik tasarım hileleri uyguladığı iddiaları üzerine toplam 520 milyon dolar ceza verildiğini duyurdu. 

FTC Başkanı Lina Khan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Epic Games'in gizliliği ihlal eden ayarlar ve Fortnite kullanıcılarını kandıran arayüzler kullandığını belirtti. 

Khan, kamuoyunu ve özellikle çocukları çevrim içi gizlilik ihlallerinden korumanın FTC için en önemli öncelik olduğunu vurguladı.

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