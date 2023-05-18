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Eski çalışanından Apple'a şok

Adalet Bakanlığı, Apple’ın otonom araç projesine ilişkin ticari sırları Çinli bir şirkete sızdırmakla suçlanan eski Apple mühendisine dava açtı.

18 Mayıs 2023 | 18:14
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Eski çalışanından Apple'a şok

Apple’ın eski yazılım mühendislerinden biri olan Weibao Wang, iddianameye göre otonom araç geliştirme alanında faaliyet gösteren Çinli bir şirkete, Apple Car hakkındaki bilgileri sızdırmakla suçlanıyor. Wang, 2016 yılında şirketin veri tabanlarına önemli düzeyde erişim hakkına sahip birisiydi. Bu da Wang'ın, otonom sistemlerinde kullanılan yazılımlarla ilgili hassas ve gizli bilgileri içeren veri tabanlarına erişebildiği anlamına geliyor.

Wang, Nisan 2018'de istifa etmeden önce, bir yıldır Apple’da çalışıyordu ve Adalet Bakanlığının açıkladığına göre; 22 Kasım 2017’de, yani istifasından birkaç ay önce, Çinli bir şirkette tam zamanlı olarak teklif edilen işi kabul etmişti bile. 2018’de Wang'ın Kaliforniya'daki evinde yaptığı aramalarda, ele geçirilen kişisel cihazların analizi yapıldı. Bunun sonucunda, işten çıkmadan önce önemli miktarda veriyi depoladığı ortaya çıktı.

Weibao Wang şimdi altı ayrı suçlamayla karşı karşıya. Bu suçlamalarda otonom takip sistemi, kaynak kodu ve otonom sistemler için davranış planlaması gibi kritik bileşenler yer alıyor. Çin'den iade edilmesi durumunda ve tüm suçlamalardan suçlu bulunması halinde, Wang her bir suç için on yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

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