Eski yöneticilerinden Twitter'a dava

Twitter'ın üç eski yöneticisi sosyal medya şirketine, soruşturmalarla bağlantılı 1 milyon dolardan fazla yasal masraflarının geri ödenmesi için dava açtı. Platformun eski CEO'su Parag Agrawal, şirketin eski hukuk müdürü Vijaya Gadde ve şirketin eski finans müdürü Ned Sagal, dün Delaware Chancery Mahkemesi'ne başvurdu. Bu isimler, Elon Musk'ın yaklaşık altı ay önce Twitter'ı satın salmasının hemen ardından işten çıkardığı üst düzey yöneticiler arasında yer alıyordu.

Agrawal ve Segal ile Gadde şikayet dilekçesinde, şirketin yasal masraflarını karşılama yükümlülüğünün, bir hissedar davası ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Adalet Bakanlığı'nın soruşturmalarını da içerdiğini söyledikleri kurumsal rolleriyle bağlantılı herhangi bir işlem için yürürlükte olduğunu belirttiler.

Davaya göre, eski yöneticilerin avukatları Ocak ve Mart aylarında gerçeklere dayalı iddiaların ve yasal teorilerin araştırılması, savunma geliştirilmesi ve diğer yasal konularda yapılan harcamalar için ödeme talep etmeye çalıştı. Dava, Musk'ın şirketin kontrolünü ele geçirmesinden ve maliyetleri düşürmek için hızla harekete geçmesinden bu yana Twitter'ın gecikmiş ödemelerle suçlandığı bir başka örneği temsil ediyor. Mahkeme belgelerine göre, ev sahipleri, danışmanlar ve satıcılar da ödemeler için dava açanlar arasındaydı ancak bu davaların birçoğu reddedildi.

"Sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmedi"

Ek yorum yapmaktan kaçınan Gadde ve Segal'in sözcüsü Aaron Zamost, "Twitter bir kez daha faturalarını ödeme konusundaki sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmedi" dedi. Twitter, Wall Street Journal'ın e-postayla gönderdiği yorum talebine kaka emojisi içeren bir otomatik yanıtla karşılık verdi.

Daha önce New York Times tarafından haberleştirilen davaya göre, Twitter'ın kurumsal tüzüğü ve eski yöneticilerle yapılan sözleşmeler, Twitter'ı şirketteki görevleriyle ilgili davalar için yasal ücretlerini karşılamakla yükümlü kılıyor. Yöneticiler, hissedar davasında davalı olarak gösterilmeleri ve Şubat ayındaki bir kongre oturumunda ifade vermesi için Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi'nden Gadde'ye gönderilen mahkeme celbi de dahil olmak üzere çeşitli işlemlerle ilgili yasal masraflar yaptıklarını söylediler.

Ayrıca davaya göre Agrawal ve Segal'in avukatları geçen yıl Twitter ile ilgili bazı soruşturmalarla ilgili olarak Adalet Bakanlığı temsilcileriyle temasa geçti. Şikayet dilekçesinde soruşturma hakkında detay verilmiyor. Şikayete göre Agrawal'dan ayrıca SEC tarafından Twitter'daki çalışmalarına ilişkin bazı belgeleri muhafaza etmesi istendi.