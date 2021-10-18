Facebook, sanal evren hayalini gerçekleştirmek için 10 bin işçi alacak. Şirket 10 bin yeni istihdamın AB ülkelerinde yapılacağını ve çoğunun kalifiye mühendislerden oluşacağını belirtti.

Sosyal medya devi Facebook, Oculus’u satın aldıktan sonra yeni bir hedef belirledi.

Halihazırda sanal gerçeklik seti, Oculus Quest’i satışa sunan Facebook ayrıca Horizon adında bir sanal gerçeklik dünyası da geliştiriyor.

Facebook sanal gerçeklikteki bu adımları bir sonraki seviyeye taşıyor. Şirket bir sanal evren kurmak istiyor. Metaverse adıyla bilinen bu evren her şeyin internet üzerinden yapılabileceği sanal bir dünya anlamına geliyor.

Bu dünyaya girebilmek için sanal gerçeklik gözlüğü gibi aletlere ihtiyaç duyulacak. Facebook sanal evrenin kurulması için Avrupa Birliği’nde atağa geçti. Şirket birlik içerisindeki ülkelerde toplamda 10 bin kişilik bir istihdam yaratacak.

Beş yıllık süre içerisinde oluşturulacak ekibin uzmanlaşmış mühendislerden oluşacağı belirtildi.

Facebook’un blog paylaşımında sanal evrenin şirketin büyük öncelikleri arasına alındığı aktarıldı. Şirketin kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg’in şiddetli bir sanal evren savunucusu olduğu biliniyor.

Facebook ayrıca bu devasa evrenin tek bir şirket tarafından yapılamayacağını ifade ediğ iş birliklerine kapıyı açık bıraktı. Bu nedenle kar amacı gütmeyen gruplara 50 milyon dolarlık yatırım yapıldığı açıklandı.

Sanal evrenin geliştirme süresi en az 10 yıl daha devam edecek.