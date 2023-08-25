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FI LegalTech hızlandırma programı için başvurular başladı

KONG Academy, fikirleri ölçeklenebilir girişimlere dönüştürme noktasında dünyanın en kanıtlanmış ağı olan Founder Institute iş birliğiyle global ölçekte LegalTech girişimleri için hızlandırma programı başlatıyor. Programa katılmak için son başvuru tarihi 17 Ekim 2023.

25 Ağustos 2023 | 17:33
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FI LegalTech hızlandırma programı için başvurular başladı

21. yüzyıl yetkinliklerini merkeze alarak eğitim programları tasarlayıp, etki odaklı projeler gerçekleştirmenin yanında LegalTech (hukuk teknolojisi) ekosisteminin büyümesi misyonu ile girişimciler için hızlandırma programları geliştiren Kavlak of Next Generation (KONG), teknoloji girişim hızlandırma programı Founder Institute (FI) ile iş birliğine gitti. Söz konusu iş birliğiyle küresel çapta hukuk teknolojisi girişimleri için hızlandırma programı gerçekleşecek. Programa katılmak için başvurular başlarken, son başvuru tarihi 17 Ekim 2023.

Program 20 Şubat 2024’te tamamlanacak

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan KONG Direktörü Hilal Gerçek, şunları söyledi:

“2009 yılından bu yana yüksek düzeyde yapılandırılmış hızlandırma programları ile dünya genelinde 6.800'den fazla girişimcinin 1,75 milyar doların üzerinde finansman sağlamasına yardımcı olmanın yanında erken aşamada hızla büyümelerine ve geniş bir network ağının parçası olmalarına katkı sunan Founder Institute’un LegalTech alanında global ölçekte başlatacağı hızlandırma programına liderlik etmekten dolayı mutlu ve gururluyuz. Dünya çapında etkili teknoloji şirketleri kurmaları için yetenekli ve motive insanlardan oluşan toplulukları güçlendirmeyi misyon edinen FI iş birliğiyle 17 Ekim’de başlayıp 20 Şubat 2024’e kadar devam edecek hızlandırma programımız LegalTech alanında en iyi yatırımcılardan, girişimcilerden ve sektör profesyonellerinden oluşan uzman bir kadronun danışmanlığında gerçekleşecek. Satış ve müşteri edinmeden ürün geliştirmeye, gelir ve iş modelinden ölçeklendirmeye, büyümeden sermaye ve finansmana kadar çok sayıda temel başlığı içeren hızlandırma programı ile LegalTech alanındaki girişimcilerin yatırım alması ve büyümesi için gereken kilometre taşlarına ulaşmasına yardımcı olmak hedefleniyor.”
 

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