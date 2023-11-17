ARA
Bist 100
7853,36
0,93%
Bist 100
Dolar/TL
28,697
0,1559%
Dolar/TL
Euro/TL
31,2343
0,2822%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0884
0,3434%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1829,93
0,28%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Gates'ten yapay zeka öngörüleri: Önümüzdeki 5 yılda...

Bill Gates, günümüz yazılımlarının hala 'oldukça aptalca' olduğunu söylüyor, ancak yapay zekanın önümüzdeki beş yıl içinde 'hayatımızı yaşama şeklimizi tamamen değiştireceğine' inanıyor.

17 Kasım 2023 | 12:24
Son Güncellenme: 17 Kasım 2023 | 12:30
0
Gates'ten yapay zeka öngörüleri: Önümüzdeki 5 yılda...

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, GatesNotes adlı blogunda yayınladığı bir yazıya göre, günümüz yazılımlarının hala "oldukça aptalca" olduğunu düşünüyor.

Milyarder iş insanı, "Microsoft Word ve Google Docs'u bir iş teklifi taslağı hazırlamak için kullanabilirsiniz, ancak bir e-posta göndermenize, bir selfie paylaşmanıza, verileri analiz etmenize, bir parti planlamanıza veya sinema bileti satın almanıza yardımcı olamazlar" diye yazıyor.

Şu anda, genellikle uçak bileti rezervasyonu yapmak ya da banka hesabımızı kontrol etmek gibi tekil bir görevi tamamlamak için uygulamaları kullanıyoruz. Ancak Gates, yapay zekanın önümüzdeki beş yıl içinde farklı uygulamaları kullanmayı gereksiz hale getireceğini öngörüyor.

1

Gates, doğal dili işleyebilen ve yanıtlayabilen ve bir dizi farklı görevi yerine getirebilen bir yazılım türü olan bir yapa zeka aracısına sahip olacağınız bir gelecek öngörüyor. Yapay zeka asistanınızdan basitçe bir şey yapmasını isteyeceksiniz ve o da işiniz, kişisel yaşamınız, ilgi alanlarınız ve tercihleriniz hakkında paylaştığınız bilgilere dayanarak sizin için bir şeyler yapabilecek. "Önümüzdeki birkaç yıl içinde, çevrimiçi ve çevrimdışı hayatlarımızı nasıl yaşadığımızı tamamen değiştirecekler" diyor.
2

Gates örnek olarak bir seyahat planlamayı veriyor. Normalde bu, otelinizi, uçuşlarınızı, restoranlarınızı ve diğer aktivitelerinizi kendi başınıza rezerve etmeyi içerir. Ancak bir yapay zeka asistanı, tercihleriniz hakkındaki bilgisini kullanarak sizin adınıza bu şeyleri rezerve edebilir ve satın alabilir. "Sorulduğunda, ilgi alanlarınıza ve macera eğiliminize göre yapılacak şeyler önerecek ve hoşunuza gidecek restoran türlerinde rezervasyon yapacaktır" diye yazıyor.
3

Gates, yapay zeka aracılarının gerçeğe dönüşmekten çok uzak olmadığını ve bilgisayarlarla ve birbirimizle etkileşim şeklimizi değiştirebileceğini öngörüyor.
4

Gates'in tahminlerine rağmen, muhtemelen yakın zamanda yapay zekanın insanların yerini tamamen alması konusunda endişelenmenize gerek yok.
0
  • ALTIN GRAM - TL 1829,93 0,28%
  • ALTIN ONS 1983,31 0,12%
  • BIST 100 7853,36 0,93%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,697 0,1559%
  • EURO/TURK LIRASI 31,2343 0,2822%
  • EURO/USD 1,0884 0,3434%
  • INGILIZ STERLINI 1,24239 0,12169%
  • JAPON YENI 149,717 -0,676%
  • KANADA DOLARI 1,37279 -0,25684%
  • RUS RUBLESI 89,552 0,2261%
Günün En Çok Okunanları
Yeni halka arz olan holdingin CEO'su anlattı: Hedefleri ne?
İşte dünyada en çok kullanılan 20 şifre: Kullanıyorsanız mutlaka değiştirin
İşte dünyada en çok kullanılan 20 şifre: Kullanıyorsanız mutlaka değiştirin
Agrotech neden halka arz kararı aldı? Yönetim Kurulu Başkanı anlattı
Agrotech neden halka arz kararı aldı? Yönetim Kurulu Başkanı anlattı
103 yıllık marka: Peki, Sultanahmet Köftecisi nasıl kuruldu?
103 yıllık marka: Peki, Sultanahmet Köftecisi nasıl kuruldu?
Petrol Ofisi, bp'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın alıyor
Petrol Ofisi, bp'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın alıyor
Devlet desteğiyle başladılar: Erzurum'da üretiliyor, yurtdışına satılıyor
Devlet desteğiyle başladılar: Erzurum'da üretiliyor, yurtdışına satılıyor
İpotekli konut satış adedinde en düşük ikinci aylık rakam görüldü: Uzmanlara göre 3 nedeni var
İpotekli konut satış adedinde en düşük ikinci aylık rakam görüldü: Uzmanlara göre 3 nedeni var
İnternet dolandırıcılığına karşı alınması gereken 7 kritik önlem
GERİ
İLERİ
Yeni halka arz olan holdingin CEO'su anlattı: Hedefleri ne?
İşte dünyada en çok kullanılan 20 şifre: Kullanıyorsanız mutlaka değiştirin
Agrotech neden halka arz kararı aldı? Yönetim Kurulu Başkanı anlattı
103 yıllık marka: Peki, Sultanahmet Köftecisi nasıl kuruldu?
Petrol Ofisi, bp'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın alıyor
İşte dünyada en çok kullanılan 20 şifre: Kullanıyorsanız mutlaka değiştirin
Agrotech neden halka arz kararı aldı? Yönetim Kurulu Başkanı anlattı
103 yıllık marka: Peki, Sultanahmet Köftecisi nasıl kuruldu?
Petrol Ofisi, bp'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın alıyor
Devlet desteğiyle başladılar: Erzurum'da üretiliyor, yurtdışına satılıyor
Agrotech neden halka arz kararı aldı? Yönetim Kurulu Başkanı anlattı
103 yıllık marka: Peki, Sultanahmet Köftecisi nasıl kuruldu?
Petrol Ofisi, bp'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın alıyor
Devlet desteğiyle başladılar: Erzurum'da üretiliyor, yurtdışına satılıyor
İpotekli konut satış adedinde en düşük ikinci aylık rakam görüldü: Uzmanlara göre 3 nedeni var
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL