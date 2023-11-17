Gates'ten yapay zeka öngörüleri: Önümüzdeki 5 yılda...

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, GatesNotes adlı blogunda yayınladığı bir yazıya göre, günümüz yazılımlarının hala "oldukça aptalca" olduğunu düşünüyor.

Milyarder iş insanı, "Microsoft Word ve Google Docs'u bir iş teklifi taslağı hazırlamak için kullanabilirsiniz, ancak bir e-posta göndermenize, bir selfie paylaşmanıza, verileri analiz etmenize, bir parti planlamanıza veya sinema bileti satın almanıza yardımcı olamazlar" diye yazıyor.

Şu anda, genellikle uçak bileti rezervasyonu yapmak ya da banka hesabımızı kontrol etmek gibi tekil bir görevi tamamlamak için uygulamaları kullanıyoruz. Ancak Gates, yapay zekanın önümüzdeki beş yıl içinde farklı uygulamaları kullanmayı gereksiz hale getireceğini öngörüyor.

1 Gates, doğal dili işleyebilen ve yanıtlayabilen ve bir dizi farklı görevi yerine getirebilen bir yazılım türü olan bir yapa zeka aracısına sahip olacağınız bir gelecek öngörüyor. Yapay zeka asistanınızdan basitçe bir şey yapmasını isteyeceksiniz ve o da işiniz, kişisel yaşamınız, ilgi alanlarınız ve tercihleriniz hakkında paylaştığınız bilgilere dayanarak sizin için bir şeyler yapabilecek. "Önümüzdeki birkaç yıl içinde, çevrimiçi ve çevrimdışı hayatlarımızı nasıl yaşadığımızı tamamen değiştirecekler" diyor.

2 Gates örnek olarak bir seyahat planlamayı veriyor. Normalde bu, otelinizi, uçuşlarınızı, restoranlarınızı ve diğer aktivitelerinizi kendi başınıza rezerve etmeyi içerir. Ancak bir yapay zeka asistanı, tercihleriniz hakkındaki bilgisini kullanarak sizin adınıza bu şeyleri rezerve edebilir ve satın alabilir. "Sorulduğunda, ilgi alanlarınıza ve macera eğiliminize göre yapılacak şeyler önerecek ve hoşunuza gidecek restoran türlerinde rezervasyon yapacaktır" diye yazıyor.

3 Gates, yapay zeka aracılarının gerçeğe dönüşmekten çok uzak olmadığını ve bilgisayarlarla ve birbirimizle etkileşim şeklimizi değiştirebileceğini öngörüyor.