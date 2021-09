ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 1 Eylül’de keşif aracından gelen verilerin, Mars’tan ilk kaya örneğinin başarıyla alındığını gösterdiğini açıkladı. Alınan örnek titanyum numune tüpüne yerleştirildi. Bir NASA yöneticisi gelişme için “Tüm NASA bilimi için bu gerçekten tarihi bir an” yorumu yaptı. Perseverance misyonu, antik mikroskobik yaşam belirtilerinin izini sürüyor. Alınan örneklerin aracın dünyaya dönmesinden sonra bilim insanlarına kızıl gezegende milyarlarca yıl önce hayat olup olmadığını araştırmalarına yardımcı olması bekleniyor.

NASA’nın California’daki Jet İtki Laboratuvarı’nda inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance keşif aracı, 30 Temmuz 2020’de fırlatıldıktan yaklaşık 7 ay sonra 18 Şubat’ta Mars’a inmişti.

It’s official: I’ve now captured, sealed, and stored the first core sample ever drilled on another planet, in a quest to return samples to Earth. It’s the first in a one-of-a-kind Martian rock collection. #SamplingMars

I’ve captured my first Mars sample and I’m ready to core a second sample from this same rock. This time, I will run through the entire process of coring and sealing the tube without pausing. #SamplingMars continues.

My team to share the latest Friday: https://t.co/SYRNUYfi9h pic.twitter.com/7nQ3fz0T9p

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 7, 2021