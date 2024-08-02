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Geliri düşen Intel 15 bin çalışanını işten çıkaracak

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel, beklenenden daha kötü çeyrek sonuçları sonrası yaklaşık 15.000 çalışanı işten çıkarmayı, dördüncü çeyrek mali temettüsünü kaldırmayı ve sermaye harcamalarını azaltmayı planladığını duyurdu.

02 Ağustos 2024 | 10:22
Geliri düşen Intel 15 bin çalışanını işten çıkaracak

Intel'in geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 1 azalarak 12,8 milyar dolara geriledi. ​​​​​​​Beklenti, şirketin gelirinin 12,94 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,5 milyar dolar net kar açıklayan Intel, bu yılın aynı döneminde 1,6 milyar dolar zarar bildirdi.

Çip üreticisinin hisse başına zararı da aynı dönemde 38 sent oldu. Intel, geçen yılın ikinci çeyreğinde hisse başına 35 sent kar açıklamıştı.

Intel CEO'su Pat Gelsinger analistlerle yaptığı bir konferans görüşmesinde, yapay zeka iş yüklerini kaldırabilen Core Ultra PC çiplerini daha hızlı üretme kararının zarara katkıda bulunduğunu söyledi.

Gelsinger, "Daha önce iyi olmak ve AI PC kategorisini yönlendirmek için yaptığımız yatırımların kısa vadede marjları baskılayacağının sinyalini vermiştik. Ödünleşimlerin buna değeceğine inanıyoruz. Yapay zekalı bilgisayarlar bugün pazarın %10'undan azını oluştururken 2026'da %50'sinden fazlasına ulaşacak." dedi. 

Veri Merkezi ve Yapay Zeka birimi 3,05 milyar dolar gelir elde etti. Sonuç %3 düşüşle 3,14 milyar dolarlık beklentilerinin altında kaldı.

Üçüncü mali çeyrek için Intel, 12,5 milyar ila 13,5 milyar dolar gelirle hisse başına 3 sent düzeltilmiş net zarar öngördü. 

Analistler 14,35 milyar dolar gelir üzerinden hisse başına 31 sent düzeltilmiş net kazanç bekliyordu. 

İSTİHDAMDA YÜZDE 15 KÜÇÜLME KARARI 

Gelsinger, tüm yıl boyunca sermaye harcamalarını %20'nin üzerinde azaltacak ve personel sayısında %15'lik bir azalma sağlayacak 10 milyar dolarlık bir maliyet azaltma programını açıkladı. 

Şirket ayrıca 2024 mali yılının dördüncü çeyreğinde temettü ödemeyeceğini duyurdu. 

 

 

 

 

 

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