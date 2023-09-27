ARA
Bist 100
8245,12
0,03%
Bist 100
Dolar/TL
27,3003
0,1706%
Dolar/TL
Euro/TL
28,8203
0,0438%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0556
-0,1551%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1663,86
-0,09%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Teknoloji
  • Gençlere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar, ücretsiz internet.... Kimler, nasıl faydalanacak?

Gençlere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar, ücretsiz internet.... Kimler, nasıl faydalanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteli gençlere cep telefonu ve bilgisayar desteğinin ayrıntılarını açıkladı. Peki hangi telefon modelleri ve bilgisayarlar vergiden muaf olacak? İşte detaylar...

27 Eylül 2023 | 10:30
Son Güncellenme: 27 Eylül 2023 | 11:05
0
Gençlere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar, ücretsiz internet.... Kimler, nasıl faydalanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Kabine toplantısının arından yaptığı açıklamada, gençlere verdikleri tüm sözlerin takipçisi olduklarını belirterek, bu kapsamda alınan kararları açıkladı: 

Cep telefonu ve bilgisayarda sınır 9 bin 500 TL

Erdoğan, şunları kaydetti:

  • Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Bu destekle cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için ise piyasa fiyatının yüzde 16,7'sine kadar bir tutarda destek sağlayacağız.

Ücretsiz internet desteğinde şartlar neler?

  • Yine örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 gigabyte kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri 3 mobil şebeke operatöründen biri üzerinden kullanabilecekler. Gerek teknolojik cihaz desteği gerekse ücretsiz 10 gigabyte kota desteğiyle üniversiteli gençlerimizin teknolojiye ve bilgiye erişimini artıracağız. Bu gençlerimize her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir.

Genç Kart uygulaması 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yaşına giren gençler için Genç Kart uygulamasını başlatacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz. Bu karta sahip tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. Zaman içinde Genç Kart uygulaması kapsamında gençlerimize sunulan imkanları daha da genişleteceğiz. Her üç müjdemizin de gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar nasıl gençlerle beraber yol yürüdüysek, inşallah bundan sonra da gençlerin yoldaşlığından ayrılmayacağız."

0
  • ALTIN GRAM - TL 1663,86 -0,09%
  • ALTIN ONS 1895,63 -0,27%
  • BIST 100 8245,12 0,03%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,3003 0,1706%
  • EURO/TURK LIRASI 28,8203 0,0438%
  • EURO/USD 1,0556 -0,1551%
  • INGILIZ STERLINI 1,21488 -0,08019%
  • JAPON YENI 149,097 0,021%
  • KANADA DOLARI 1,35245 0,04956%
  • RUS RUBLESI 96,5035 -0,5108%
Günün En Çok Okunanları
25. yılını kutlayan Google nasıl kuruldu? İlk adı neydi? Google'ın kısa tarihçesi
Bu yıl 7.7 milyar paket yola çıkıyor
Bu yıl 7.7 milyar paket yola çıkıyor
Insider'a göre bu emtiaya ilgi dünyada artıyor: Peki, neden?
Insider'a göre bu emtiaya ilgi dünyada artıyor: Peki, neden?
Kabine bugün toplanıyor: Emekli maaşları ve vergisiz cep telefonu da masada
Kabine bugün toplanıyor: Emekli maaşları ve vergisiz cep telefonu da masada
Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar?
Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar?
Enflasyon, F-16 meselesi, sivil anayasa... Erdoğan'dan Nahçıvan dönüşü açıklamalar
Enflasyon, F-16 meselesi, sivil anayasa... Erdoğan'dan Nahçıvan dönüşü açıklamalar
Resmi Gazete'de yayımlandı: BES'te 'kısmi ödeme' dönemi başlıyor, kimler faydalanacak?
Resmi Gazete'de yayımlandı: BES'te 'kısmi ödeme' dönemi başlıyor, kimler faydalanacak?
Nissan CEO'su elektrikli otomobiller için yeni yol haritasını açıkladı
GERİ
İLERİ
25. yılını kutlayan Google nasıl kuruldu? İlk adı neydi? Google'ın kısa tarihçesi
Bu yıl 7.7 milyar paket yola çıkıyor
Insider'a göre bu emtiaya ilgi dünyada artıyor: Peki, neden?
Kabine bugün toplanıyor: Emekli maaşları ve vergisiz cep telefonu da masada
Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar?
Bu yıl 7.7 milyar paket yola çıkıyor
Insider'a göre bu emtiaya ilgi dünyada artıyor: Peki, neden?
Kabine bugün toplanıyor: Emekli maaşları ve vergisiz cep telefonu da masada
Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar?
Enflasyon, F-16 meselesi, sivil anayasa... Erdoğan'dan Nahçıvan dönüşü açıklamalar
Insider'a göre bu emtiaya ilgi dünyada artıyor: Peki, neden?
Kabine bugün toplanıyor: Emekli maaşları ve vergisiz cep telefonu da masada
Gram, çeyrek... Altın fiyatları bugün ne kadar?
Enflasyon, F-16 meselesi, sivil anayasa... Erdoğan'dan Nahçıvan dönüşü açıklamalar
Resmi Gazete'de yayımlandı: BES'te 'kısmi ödeme' dönemi başlıyor, kimler faydalanacak?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL