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Bakan Uraloğlu, gençlere vergisiz cep telefonu ve ücretsiz internet uygulaması için tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gençlere ücretsiz 10 GB internet uygulamasının bu ay içinde başlatılacağını açıkladı.

02 Ekim 2023 | 14:21
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Bakan Uraloğlu, gençlere vergisiz cep telefonu ve ücretsiz internet uygulaması için tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vergisiz telefon ve bilgisayar ile 10 GB ücretsiz internet konusunda açıklamalarda bulundu.
A Haber'e konuk olan Uraloğlu, "Biz 3 tane operatörden tekliflerimizi aldık. 12 aylık bir süre içerisinde biz bu anlamda gerekli mutabakatı sağladık. Şimdi bunun gençlerimize verilme noktasındayız. Burada mutlaka şunu tesis edeceğiz. Bu projenin Cumhurbaşkanımızın verdiği sözün yerine gelmesi adına gerçekten 10 GB'ı hak eden kişilerin kullanmasını sağlamış olacağız. Gerek cep telefonu numarasından gerekse telefonun IMEI numaralarından örtüşmesini yapacağız. Tanımlanmış olan telefonda bunun kullanılmasını biz sağlamış olacağız. Başkası kullanamayacak. BTK vasıtasıyla biz bunu sağlama yeteneğine sahibiz doğru adreste kullanılmasını sağlayacağız" dedi.

"Eğitim ve öğretim bu ay başladığına göre biz de bu ay başlarız hemen kullanmaya başlarlar. En ihtiyaç olan nokta artık biz de bu ay içerisinde bunu başlatmış oluruz" ifadelerini kullanan Uraloğlu, vergisiz cep telefonuyla ilgili şunları söyledi:

"O konuda da yine Cumhurbaşkanımız açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Maliye Bakanlığımız takip ediyor. Tanımlandı yerli üretim şartı koyuldu. Bir sınır fiyat koyuldu. Onun altında kalan ve yerli üretim olan markalar bu uygulanacak. Şekli şemalı tespit edildi ilgili bakanlıklarımız tarafından. O da zannediyorum bu ay hayata geçirirler."

Türkiye Kart ücretli mi?

Ödeme sistemlerinde büyük kolaylık sağlayacak. Kartın ayrıca bir ücreti olmayacak. Ulaşımda farklı illerde farklı kart ortadan kalkacak. Türkiye Kart, PTT'nin yaptığı çalışma. Ödeme sistemi ulaşımdaki ödeme. Biz dedik tek kart haline Türkiye Kart haline getirelim. Konya'da pilot il olarak başladı. Bir kartla gerekli ödemeleri tek elden yapabilecekler. Bunun kredi kartı şeklinde kullanılması da mümkün. Kartın bir ücreti olmayacak."

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