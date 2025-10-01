Geri geliyorlar: Bu kez 'akılsız' telefonların dönemi mi başlıyor?

CNN'de yer alan habere göre; birçok kişi artık "akılsız" yani akıllı telefon öncesi gibi sınırlı özelliklere sahip telefonlara yöneliyor. Diğer taraftan eski telefonların nereden satın alınabileceğ hakkında çevrimiçi tavsiyeler sunan, giderek büyüyen ve oldukça ilgili bir kullanıcı topluluğu da var.



Habere göre bu kültürel değişimin bir sonucu olarak, insanlar az özellikli telefonlara (akıllı telefon öncesi veya sınırlı özellikli modeller, bazen "tuğla telefon" olarak da adlandırılır) yöneliyor. Counterpoint Research'ten Yang Wang'a göre, eski usul telefon pazarı gelişmekte olan ülkelerdeki akıllı telefon geçişleriyle küçülse de, geçen yıl dünya çapında satılan cep telefonlarının yaklaşık %15'i (yaklaşık 210 milyon cihaz) bu tarz telefonlardandı.

Chip Online'ın haberine göre ise çoğunluğu milenyum kuşağı ve Zoomers'lardan oluşan, sonsuz kaydırma hareketlerinden uzak bir hayat sürmeye yemin eden ve sayısı giderek artan “Appstinence” (uygulama yoksunluğu) akımının takipçileri akıllı telefonlarını, mesajlaşmaya ve arama yapmaya izin veren ancak e-postaya ve sosyal medyaya erişim sağlamayan cihazlarla değiştiriyorlar. Bu telefonlar basit arayüzü ve sınırlı özellikleriyle, telefon bağımlılığını önlemek için tasarlanmış.

Dijital Minimalizm Markaları



Akıllı telefon bağımlılığından duyulan hayal kırıklığı, birkaç şirketin doğmasına ilham vermiş:

İsviçreli şirket Punkt, kurucusu Petter Neby'nin kendi Blackberry bağımlılığından duyduğu hayal kırıklığıyla 2008 yılında kuruldu. Neby, akıllı telefonların dikkat dağıtıcı doğasından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, sorunun sadece cihazın kendisinde değil, aynı zamanda cihazın kullanıcıyı sürekli meşgul etme biçiminde olduğunu belirtiyor. İlk çözümü olan MP01, temel olarak arama, mesajlaşma, takvim ve alarm gibi sınırlı temel işlevlere sahipti.

Punkt, kullanıcıları aniden akıllı telefondan kopmaya zorlamak yerine, onlara bir seçenek sunmayı amaçladı. Bu nedenle, kullanıcıların eşleştirilmiş bir akıllı telefonla aynı telefon numarasını paylaşabilme olanağı tanıdı.

Light: Dikkat Ekonomisine Karşı Savaş

Light şirketi ise kurucu ortaklar Kaiwei Tang ve Joe Hollier'ın, girişimcilik dünyasında 'uygulamaların' etkileşim süresiyle övülmesinden rahatsız olmaları üzerine doğmuş.

Tang'a göre temel sorun cihazın kendisi değil, "dikkat ekonomisi"dir. Tang, "Sorun cihazda değil, iş modelinde: dikkat ekonomisinde. Her ücretsiz uygulama, her sosyal medya platformu, her tarayıcı; kullanıcıların ilgisini mümkün olduğunca uzun süre tutmaya çalışıyor, çünkü ancak bu şekilde veri toplayıp insanları farklı gruplara ayırarak reklamverenlere satabiliyorlar" diyor.

Tang ve Hollier, sıfırdan bir telefon üretmeye karar verdiler; kullanıcılara reklam göstermeyen, her etkileşimin net bir şekilde sona erdiği ve sonsuz bir şekilde kaydırılacak bir akış (feed) sunmayan bir telefon. İlk modelleri de 2017'de ortaya çıktı.

Light Phone III, 2025 baharında piyasaya sürülmüş. Light ekibinin sıfırdan geliştirdiği haritalar gibi araçlara sahip. Tang, siyah beyaz ve metin tabanlı ekran için "Onu sıkıcı hale getirmek istiyorum" diyor. Light Phone, iki aşamalı kimlik doğrulama ve temassız ödeme gibi yeni araçlar eklemeyi planlıyor; hatta yapay zekâ asistanı entegrasyonu üzerinde bile çalışıyor.

Tang CNN'e "Biz teknoloji karşıtı değiliz. Kendimizi bir yaşam tarzı markası olarak görüyoruz... Akıllı telefon merkezli yaşam tarzından çok farklı bir yaşam biçimini teşvik ediyoruz" diyor. Şirketin kurucu ortağına göre, ücretli reklamlara başvurmamasına ve premium fiyatla satılmasına rağmen, dünya genelinde 100.000’den fazla kişi cihazlarını kullanıyor. Light Phone III’ün satış fiyatı 699 dolar. Tang ise fiyat için "699 dolar, zamanınızı ve dikkatinizi geri kazanmak için büyük bir yatırım sayılmaz. Telefon onarılabilir, 5 ila 10 yıl dayanacak şekilde tasarlandı" diyor.

Bu iki marka yalnız da değil. Finlandiya'da üretici HMD Global Nokia markasını devraldı ve 2016 yılında Nokia 3210 ve Nokia 2660 Flip gibi yeniden canlandırılan klasik modeller de dahil olmak üzere tuşlu telefonlar piyasaya sürmeye başladı.