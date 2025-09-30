TOKİ 500 bin sosyal konut: Ne zaman hayat geçecek? Kimler öncelikli yararlanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan projeyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. Bu projemizde de şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize, 3 çocuğu olan ailelerimize özel bir kontenjan ayıracağız. Yine bu projemizle ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ eliyle hayata geçireceğiz. Sosyal konutlarımızın bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimizi inşallah rahatlatacağız. 500 Bin Sosyal Konut Projemizle vatandaşlarımızın konuta ulaşımını çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Programı'nda milletimizle paylaşacağız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum."