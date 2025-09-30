TOKİ 500 bin sosyal konut: Ne zaman hayat geçecek? Kimler öncelikli yararlanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada 500 bin sosyal konut projesine de değindi. İşte sosya konut projesiyle ilgili şu an bilinenler...
1 500 BİN KONUT PROJESİ HAKKINDA
Cumhurbaşkanı Erdoğan projeyle ilgili şu bilgileri paylaştı:
"Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. Bu projemizde de şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize, 3 çocuğu olan ailelerimize özel bir kontenjan ayıracağız. Yine bu projemizle ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ eliyle hayata geçireceğiz. Sosyal konutlarımızın bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimizi inşallah rahatlatacağız. 500 Bin Sosyal Konut Projemizle vatandaşlarımızın konuta ulaşımını çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Programı'nda milletimizle paylaşacağız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum."
2 TOKİ ELİYLE 81 İLDE YAPILACAK
Bakanlık da dün 500 bin sosyal konut projesiyle ilgili bazı detayları paylaştı. Açıklamaya göre 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şu ana kadar bölgede 304 bin konut teslim edilirken, deprem bölgesinin yeniden inşasıyla edinilen tecrübe, yıl sonunda 81 ili kapsayan yeni bir inşa seferberliğine dönüştürülecek ve TOKİ eliyle 81 ilde 500 bin konut inşa edilecek.
3 AFET RİSKİNE KARŞI GÜVENLİ OLACAK
Açıklamaya göre proje ile bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilecek, diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun maliyetlerle konuta ulaşımı sağlanacak.
4 KONTENJAN AYRILACAK KİŞİLER
Türkiye tarihinin "en büyük sosyal konut seferberliği" özelliğini taşıyacak projede şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere ve engellilere kontenjan ayrılacak.
5 İLK KEZ KİRALIK KONUTLAR YAPILACAK
500 Bin Sosyal Konut Projesi, beraberinde bazı ilkleri de getirecek. TOKİ eliyle proje kapsamında İstanbul'da ilk kez "kiralık konut projesi" hayata geçirilecek. Söz konusu kampanyanın detayları daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacak.
6 BAKAN KURUM: HAZIRLIKLAR TAMAM
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 Bin Sosyal Konut Projesi için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.
7 YIL SONUNDA HAYATA GEÇİRİLECEK
Bakanlıktan yapılan açıklamada yıl sonunda 500 bin konutluk "Yüzyılın Konut Projesi"nin hayata geçirileceği ifade edilen açıklamada, Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut seferberliği olacak projeyle 81 ilde vatandaşların uygun fiyatlarla konutlara ulaşabileceği kaydedildi.
Bakan Kurum ise NSosyal hesabından, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yeni konutlarına yerleşmeye hazırlanan vatandaşların görüntülerini paylaştı. Paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 500 bin konutluk "Yüzyılın Konut Projesi"nin hazırlıklarının tamamlandığını vurgulayan Kurum, "Burası İlk Evim projesiyle hayata geçirdiğimiz Fethiye Seydikemer TOKİ evleri. Niyazi kardeşimizin, Güllü ablamızın heyecanına, mutluluğuna bakar mısınız? Bu mutluluğu tüm vatandaşlarımızın gözünde görmek için, 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam." ifadesini kullandı.