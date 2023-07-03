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GetirFransa'dan sonra İspanya'dan da çekiliyor

Getir Fransa'dan sonra İspanya’daki faaliyetlerine son vereceğini açıkladı.

03 Temmuz 2023 | 12:41
Son Güncellenme: 03 Temmuz 2023 | 17:07
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GetirFransa'dan sonra İspanya'dan da çekiliyor

Getir İspanya'daki faaliyetlerine son vereceğine dair açıklama yaptı.

Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada "Hızlı market teslimatının öncüsü Getir olarak, 29 Haziran 2023 tarihinde İspanya'da toplu işten çıkarma prosedürünü başlattığımızı çalışanlarımızın yasal temsilcilerine ilettik.

Müzakereler sırasında İspanya'daki operasyonumuz ile ilgili diğer tüm olasılıkları da değerlendirmek için gereken azami özeni göstereceğiz. Müzakere sürecine olan saygımız nedeniyle gerekli açıklamayı sürecin tamamlanmasının ardından yapacağız " ifadeleri kullanıldı.

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