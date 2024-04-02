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Google 5 milyar dolardan fazla tazminat ödeyecek

ABD merkezli çevrim içi veri toplama şirketi Google'ın, "anonim" modu üzerinden yapılan aramaların kaydını tuttuğu gerekçesiyle 5 milyar dolardan fazla tazminat ödemeyi ve gizli arama verilerini silmeyi kabul ettiği bildirildi.

02 Nisan 2024 | 09:29
Google 5 milyar dolardan fazla tazminat ödeyecek

ABD merkezli çevrim içi veri toplama şirketi Google'ın, "anonim" modu üzerinden yapılan aramaların kaydını tuttuğu gerekçesiyle 5 milyar dolardan fazla tazminat ödemeyi ve gizli arama verilerini silmeyi kabul ettiği bildirildi.

California Kuzey Bölge Mahkemesindeki belgelere göre Google, çevrim içi gezintilerde anonim seçeneğini kullandığı halde bilgileri izinsiz kullanılan 50 davacıyı temsil eden 3 avukatlık firması ile anlaşmaya vardı.

Anlaşmaya göre Google, izinsiz verilerin kaydını tuttuğu gerekçesiyle 5 milyar dolardan fazla tazminat ödemeyi kabul etti.

Google, milyonlarca kullanıcının internette gezinme geçmişine ilişkin verileri silecek.

"Bu anlaşma, hakim teknoloji şirketlerin, kullanıcı verilerini nasıl toplayıp kullandıkları ve toplanan verileri nasıl silip düzelttikleri konusunda kullanıcılara yönelik beyanlarında dürüst olmalarını gerektiren tarihi bir adımdır." denilen belgede, "Bu anlaşma, dünyanın en büyük veri toplayıcısının gerçek hesap verebilirliğini ve şeffaflığını sağlar, internetteki gizlilik hakkımızı iyileştirmeye ve korumaya yönelik önemli bir adıma işaret eder." ifadeleri yer aldı.

Yaklaşık 4 yıl önce açılan davada Google, anonim tarama seçeneğini kullanan herkesin etkinliğini nasıl izlediği konusunda kullanıcıları yanıltmakla suçlanıyordu.

ABD Adalet Bakanlığı, biri 2020'de diğeri 2023'te olmak üzere tekelleşme politikası uyguladığı iddiasıyla Google'a iki ayrı "antitröst" davası açmıştı.

 

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