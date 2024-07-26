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Google'a rakip geliyor: SearchGPT testte

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, yeni arama özelliklerinin bir prototipi olan "SearchGPT"yi test ettiğini duyurdu.

26 Temmuz 2024 | 06:25
Google'a rakip geliyor: SearchGPT testte

OpenAI'dan yapılan açıklamada, "SearchGPT"nin kullanıcılara "net ve ilgili kaynaklarla hızlı ve zamanında yanıtlar vermek" amacıyla yapay zeka modellerinin gücünü webden gelen bilgilerle birleştirmek için tasarlandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu arama motorunun kullanımına, geri bildirimler almak için küçük bir kullanıcı ve yayıncı grubuyla başlanacağı ifade edildi. Bu prototipin geçici olduğu, gelecekte bu özelliklerin en iyilerinin doğrudan ChatGPT'ye entegre edilmesinin planlandığı bilgisi verildi.

Açıklamada, kullanıcıların sorularına webdeki güncel bilgilerle hızlı ve doğrudan yanıt verecek "SearchGPT"nin ilgili kaynaklara net bağlantılar sunacağı, ayrıca kullanıcıların aramalarda sohbet eder gibi takip soruları sorabileceği kaydedildi.

OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman da X hesabından yaptığı paylaşımda, "Aramayı bugün olduğundan çok daha iyi hale getirecek alan olduğunu düşünüyoruz. SearchGPT adında yeni bir prototipi başlatıyoruz. Prototipten öğreneceğiz, onu daha iyi yapacağız ve ardından gerçek zamanlı ve maksimum düzeyde yararlı hale getirmek için teknolojiyi ChatGPT'ye entegre edeceğiz." ifadesini kullandı

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