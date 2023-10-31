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Google CEO'su Pichai "antitröst" davasında ifade verdi

Google Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, ABD Adalet Bakanlığının tekelleşmeye gittiği gerekçesiyle Google'a açtığı son 25 yılın en büyük "antitröst" davasında ifade verdi.

31 Ekim 2023 | 09:53
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Google CEO'su Pichai "antitröst" davasında ifade verdi

Google'ın avukatları, sekizinci haftasına giren davada Pichai'yi tanık olarak çağırdı.

Pichai, Washington'da görülen duruşmadaki ifadesinde, Google'ın web tarayıcısı Chrome'a yapılan yatırımların, kullanıcıların deneyimlerini nasıl hızlandırdığını ve onları daha fazla Google araması yapmaya yönlendirdiğini anlattı.

Google'ın arama motoru olarak hakimiyetinin, şirketin inovasyonunun ve Chrome'a yatırım yapmasının sonucu olduğunu belirten Pichai, tarayıcıların insanların internette gezinme konusunda kritik öneme sahip olduğunu erkenden fark ettiklerini aktardı.

Pichai, Google'ın arama motorunu Chrome'un bir parçası haline getirdiğini ve kullanıcılara bir tarayıcı penceresinde arama sonuçları ile web içeriği için daha fazla alan yaratan bir tasarım sunduğunu kaydetti.

Chrome ve Android dahil olmak üzere Google'ın ürünlerinin sektördeki rekabeti nasıl artırdığını anlatan Pichai, 2008'de piyasaya sürülen Chrome'un Microsoft'un web tarayıcısı Internet Explorer'a meydan okuduğunu ve kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunduğunu dile getirdi.

Pichai, Google ürün ve hizmetlerinin kullanımını artırmak için varsayılan arama motoru olmanın önemine işaret ederek, varsayılan arama motoru olmak için ödeme yaptıklarını doğruladı.

Apple'ın web tarayıcısı Safari'de Google'un varsayılan arama motoru olmasına yönelik anlaşmaya ilişkin ise Pichai, kullanıcıların şirketin hizmetlerini kullanmasını kolaylaştırdığını ifade etti.

Google, 2021'de varsayılan arama motoru olmak için 26,3 milyar dolar ödedi

Google'ın Kıdemli Başkan Yardımcısı Prabhakar Raghavan, dava kapsamında geçen hafta verdiği ifadede, Google'un 2021'de cep telefonlarında ve web tarayıcılarında varsayılan arama motoru olmak için 26,3 milyar dolar ödediğini bildirmişti.

ABD basınında yer alan haberlere göre, bu ödemenin büyük bir kısmının Apple'a yapıldığı aktarılmıştı.

The New York Times'ın konuya ilişkin haberinde, Google'ın iPhone'larda varsayılan arama motoru olması için Apple'a yaklaşık 18 milyar dolar ödendiği kaydedilmişti.

Google'a "antitröst" davası

ABD Adalet Bakanlığı, 24 Ocak'ta, California, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island, Tennessee ve Virginia eyaletlerinin başsavcılarıyla Google'a "antitröst" davası açıldığını açıklamıştı.

Bakanlığın açıklamasında, şirketin çok sayıda dijital reklam teknolojisi ürününü tekeline aldığı belirtilerek, Google'ın sektördeki hakimiyetine yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak veya ciddi şekilde azaltmak için rekabete aykırı, dışlayıcı ve yasa dışı yöntemler kullandığı iddia edilmişti.

ABD'de 1998'de Microsoft'a açılan davanın ardından son çeyrek yüzyılın en büyük "antitröst" davası olarak nitelendirilen davanın duruşmaları 12 Eylül'de başlamıştı.

 

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