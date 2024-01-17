Google'da 2024'ün ikinci işten çıkarma dalgası

Google Salı günü yaptığı açıklamada, bünyesindeki reklam satış ekibindeki yüzlerce çalışanı işten çıkaracağını ve bunun arama devindeki son kesintiler olduğunu söyledi.

Bu hamle, şirketlerin iş yüklerini hafifletmek için yapay zeka yazılımlarını ve otomasyonu benimsemeye çalışması nedeniyle işten çıkarmaların bu yıl da devam edeceğine dair işaretleri artırıyor. Geçtiğimiz hafta Google; Sesli Asistan birimlerinde, Pixel, Nest ve Fitbit'ten sorumlu donanım ekiplerinde ve artırılmış gerçeklik ekibinde çok sayıda çalışanı işten çıkaracağını söyledi.

Şirket, Google'ın orta düzey reklamveren müşterilerine hizmet veren müşteri çözümleri biriminin, ileriye dönük büyüme için çekirdek ekip olacağını söyledi.