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Gmail kullanıcıları dikkat! Google temizliğe yarın başlıyor, hesabınızı kurtarmak için bilmeniz gerekenler

Google, iki yıldır kullanılmayan hesapları 1 Aralık 2023 itibarıyla devre dışı bırakmayı planlıyor. Peki hesabınızın nasıl kurtaracaksınız?

30 Kasım 2023 | 15:50
Son Güncellenme: 30 Kasım 2023 | 15:58
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Gmail kullanıcıları dikkat! Google temizliğe yarın başlıyor, hesabınızı kurtarmak için bilmeniz gerekenler

Google'ın mayıs ayında duyurduğu "aktif olmayan hesap" politikası kapsamında, en az iki yıldır kullanılmayan hesaplar 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren silinecek.

Aktif olmadığı tespit edilen hesap ve içerikler cuma günü itibariyle aşamalı olarak ortadan kaldırılacak.

Silinme riski taşıyan bir hesabınız varsa, Google'dan bu hesaba bağlı e-postaya ve kurtarma adresine (varsa) gönderilen birden fazla bildirim almanız gerekiyor.

Google Drive, Dokümanlar, Gmail ve daha fazlasındaki içeriğinizin kaydedildiğinden emin olmak istiyorsanız, işte bilmeniz gerekenler.

 

 

 

1
Google aktif olmayan hesapları neden siliyor?

Google aktif olmayan hesapları neden siliyor?

Google, mayıs ayında yaptığı duyuruda etkin olmayan hesap güncellemesini güvenlik sorunlarına bağlamıştı. Uzun süredir kullanılmayan hesapların ele geçirilme olasılığının daha yüksek olduğunu belirten şirket, "unutulmuş veya denetimsiz hesapların" genellikle eski şifrelere ve iki faktörlü kimlik doğrulamasından yoksun olduğu ve daha az güvenlik kontrolü aldığını belirtmişti. Sonuç olarak, bu hesaplar ele geçirilebilir, spam veya diğer kötü amaçlı içeriklerin yanı sıra kimlik hırsızlığı için de kullanılabilir.
2
Gmail hesabımın silinmesini nasıl önleyebilirim?

Gmail hesabımın silinmesini nasıl önleyebilirim?

Google hesabınızı etkin tutmanın (ve böylece silinmesini önlemenin) en kolay yolu, en az iki yılda bir oturum açmak. Hesap etkinliği gerekliliklerini yerine getiren diğer eylemler arasında, Google hesabınızda oturum açmışken e-posta göndermek veya e-postalarda gezinmek, Google aramayı kullanmak ve YouTube videolarını izlemek (YouTube'un da Google'a ait olduğu unutulmamalı) yer alır. Üçüncü taraf uygulamalar ve yayınlar için profiller dahil Google hesabınız aracılığıyla kurulan mevcut abonelikler de etkinlik için hesap oluşturabilir. Google Fotoğraflar'daki içeriği korumak için özel bir oturum açma işlemi gerekir. Google tarafından daha önce duyurulduğu üzere, Fotoğraflar içeriği iki yıl kullanılmadığında benzer şekilde silinebilir ki bu da görüntülerin çöp kutusuna gitmesini önlemek için uygulamayı sık sık açmanız gerektiği anlamına gelir.
3
Hangi hesaplar etkilenmeyecek?

Hangi hesaplar etkilenmeyecek?

Sadece iki yıl ya da daha uzun süredir kullanılmayan kişisel Google hesapları etkin olmayan hesap güncellemesinden etkilenecek. Google, okullar veya şirketler gibi kuruluşlar için oluşturulan hesapların etkilenmeyeceğini belirtiyor. Google'ın yeni çevrimiçi politikasına göre, istisnalar arasında aktif küçük hesapları yöneten Google hesapları, hediye kartı bakiyesi içeren hesaplar ve devam eden Google ürünleri, uygulamaları veya abonelikleri satın almak için kullanılan hesaplar yer alıyor. Bir Google sözcüsünün AP'ye yaptığı açıklamaya göre, şu anda YouTube videolarının bulunduğu hesapların silinmesine yönelik plan bulunmuyor.
4
Google hesabımdaki verileri kaydedebilir miyim?

Google hesabımdaki verileri kaydedebilir miyim?

Google hesabınızı aktif tutmanın ötesinde, verilerinizi yönetmenize ve yedeklemenize yardımcı olacak birkaç araç bulunuyor. Örneğin Google Takeout, kullanıcıların hesap verilerini istedikleri zaman Google dışına indirmelerine ve dışa aktarmalarına olanak tanıyor. Etkin Olmayan Hesap Yöneticisi ise hesabınızın etkin olmaması durumunda hesabınıza ve verilerinize ne olacağını seçmenize olanak tanıyor; buna belirli dosyaları güvenilir kişilere gönderme ya da hesabı tamamen silme seçenekleri de dahil. Google'ın çevrimiçi politikası ayrıca, şirketin ölen bir yakınının hesabını kapatmak ve/veya bazı hesap içeriklerini oturum açma bilgilerini paylaşmadan sağlamak için duruma göre birinci derece yakınlarıyla ortak çalışabileceğini belirtiyor. Google, kullanıcılardan hesapları için bir kurtarma e-postası sağlamalarını ve güncellemelerini istiyor. Bu da etkin olmayan hesap bildirimleri ve diğer iletişimlerin gönderilmesi için de yararlı yol olarak görülüyor.
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