Gmail kullanıcıları dikkat! Google temizliğe yarın başlıyor, hesabınızı kurtarmak için bilmeniz gerekenler

Google'ın mayıs ayında duyurduğu "aktif olmayan hesap" politikası kapsamında, en az iki yıldır kullanılmayan hesaplar 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren silinecek.

Aktif olmadığı tespit edilen hesap ve içerikler cuma günü itibariyle aşamalı olarak ortadan kaldırılacak.

Silinme riski taşıyan bir hesabınız varsa, Google'dan bu hesaba bağlı e-postaya ve kurtarma adresine (varsa) gönderilen birden fazla bildirim almanız gerekiyor.

Google Drive, Dokümanlar, Gmail ve daha fazlasındaki içeriğinizin kaydedildiğinden emin olmak istiyorsanız, işte bilmeniz gerekenler.

1 Google aktif olmayan hesapları neden siliyor? Google, mayıs ayında yaptığı duyuruda etkin olmayan hesap güncellemesini güvenlik sorunlarına bağlamıştı. Uzun süredir kullanılmayan hesapların ele geçirilme olasılığının daha yüksek olduğunu belirten şirket, "unutulmuş veya denetimsiz hesapların" genellikle eski şifrelere ve iki faktörlü kimlik doğrulamasından yoksun olduğu ve daha az güvenlik kontrolü aldığını belirtmişti. Sonuç olarak, bu hesaplar ele geçirilebilir, spam veya diğer kötü amaçlı içeriklerin yanı sıra kimlik hırsızlığı için de kullanılabilir.

2 Gmail hesabımın silinmesini nasıl önleyebilirim? Google hesabınızı etkin tutmanın (ve böylece silinmesini önlemenin) en kolay yolu, en az iki yılda bir oturum açmak. Hesap etkinliği gerekliliklerini yerine getiren diğer eylemler arasında, Google hesabınızda oturum açmışken e-posta göndermek veya e-postalarda gezinmek, Google aramayı kullanmak ve YouTube videolarını izlemek (YouTube'un da Google'a ait olduğu unutulmamalı) yer alır. Üçüncü taraf uygulamalar ve yayınlar için profiller dahil Google hesabınız aracılığıyla kurulan mevcut abonelikler de etkinlik için hesap oluşturabilir. Google Fotoğraflar'daki içeriği korumak için özel bir oturum açma işlemi gerekir. Google tarafından daha önce duyurulduğu üzere, Fotoğraflar içeriği iki yıl kullanılmadığında benzer şekilde silinebilir ki bu da görüntülerin çöp kutusuna gitmesini önlemek için uygulamayı sık sık açmanız gerektiği anlamına gelir.

3 Hangi hesaplar etkilenmeyecek? Sadece iki yıl ya da daha uzun süredir kullanılmayan kişisel Google hesapları etkin olmayan hesap güncellemesinden etkilenecek. Google, okullar veya şirketler gibi kuruluşlar için oluşturulan hesapların etkilenmeyeceğini belirtiyor. Google'ın yeni çevrimiçi politikasına göre, istisnalar arasında aktif küçük hesapları yöneten Google hesapları, hediye kartı bakiyesi içeren hesaplar ve devam eden Google ürünleri, uygulamaları veya abonelikleri satın almak için kullanılan hesaplar yer alıyor. Bir Google sözcüsünün AP'ye yaptığı açıklamaya göre, şu anda YouTube videolarının bulunduğu hesapların silinmesine yönelik plan bulunmuyor.