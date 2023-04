Google'ı 25 yıldır ilk kez endişelendiren iddia

Bugün çok konuşulan bir iddiaya göre Google, Mart ayında Samsung'un Galaxy akıllı telefonlarında ve diğer cihazlarında varsayılan arama motorunu değiştirmeyi düşündüğünü öğrendi. Dünyanın en büyük Android akıllı telefon üreticisi, Google yerine Microsoft'un Bing arama motorunu kullanmayı düşünüyordu.

İDDİA NEYDİ?

New York Times haberinde şöyle diyor: Google çalışanları Mart ayında Güney Koreli tüketici elektroniği devi Samsung'un cihazlarında varsayılan arama motoru olarak Google'ı Microsoft'un Bing'i ile değiştirmeyi düşündüğünü öğrendiklerinde şoke oldular"

Haberde arama motoru Bing'in son zamanlarda sektör için yeni yapay zeka teknolojisiyle birlikte çok daha ilginç bir hale geldiği belirtiliyor.

GOOGLE İÇİN 25 YILDAKİ EN CİDDİ TEHDİT

Haberde, "The New York Times tarafından incelenen dahili mesajlara göre, Google'ın Samsung tehdidine tepkisi "panik" oldu. Samsung sözleşmesiyle yıllık tahmini 3 milyar dolarlık bir gelir söz konusuydu. Bu yıl yenilenecek olan benzer bir Apple sözleşmesine 20 milyar dolar daha bağlandı. Yeni Bing gibi yapay zeka rakipleri, hızla Google'ın arama işi için son 25 yıldaki en ciddi tehdit haline geliyor. Buna karşılık Google, teknolojiden güç alan tamamen yeni bir arama motoru oluşturmak için yarışıyor. The Times tarafından incelenen dahili belgelere göre, mevcut halini AI özellikleriyle de yükseltiyor" deniliyor.

New York Times’ın Google’dan gelen şirket içi mesajlara dayandırdığı haberde, şirketin bu habere panik butonu tepki gösterdiği iddia ediliyor. Google, varsayılan arama motoru olarak Samsung’dan yılda 3 milyar dolar aldığı için, bu panik anlaşılabilir. Haber, Google’ın, Microsoft’un Bing Chat gibi AI özelliklerini Bing arama motoruna ekleme konusundaki çalışmalarının, Samsung’un bu geçişi düşünmesinin en büyük nedeni olduğunu varsaydığını da ekliyor.

GOOGLE'DA KALMAYA DEVAM EDEBİLİR

Samsung ile Microsoft ve Samsung ile Google arasındaki görüşmelerin henüz tamamlanmadığı söyleniyor. Bu nedenle Samsung’un görüşmeler sonunda arama motoru olarak Google’a bağlı kalmayı tercih etmesi de olası. Ancak Samsung’u kaybetme düşüncesinin bile Google’ı daha fazla AI arama özelliği geliştirmeye ve eklemeye teşvik ettiği bildiriliyor.

Sadece finansal etki değil...

Tabii ki bu gelişme, Google'ı sadece finansal açıdan endişelendirmiyor. Buna bir de arama motoru kullanım oranlarında yaşanacak ciddi bir dalgalanma eklenebilir. Samsung telefon kullanıcıların sayısı azımsanmayacak kadar yüksek ve insanlara Bing arama motoru varsayılan olarak sunulursa, kullanım oranlarında ciddi bir sıçrama yaşanması kaçınılmaz.

Google, 10 Mayıs'ta yıllık Google i/O geliştiricileri konferansını düzenleyecek. Yeni AI özelliklerini de bu konferansta tanıtması söz konusu olabilir.