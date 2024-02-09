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Google, ismini değiştirdiği yapay zeka sohbet robotuna ücretli abonelik başlattı

Google, yapay zeka (AI) sohbet robotu Bard'ı "Gemini" olarak yeniden adlandırırken, yeni sürüm "Gemini Advanced" için ücretli abonelik başlattı.

09 Şubat 2024 | 09:19
Google, ismini değiştirdiği yapay zeka sohbet robotuna ücretli abonelik başlattı

Google'dan yapılan açıklamada, dünyanın her yerinde çok sayıda kullanıcının geçen yıl piyasaya sürülmesinden bu yana iş görüşmelerine hazırlanmak, kodlarda hata ayıklamak, yeni iş fikirleri için beyin fırtınası yapmak veya görüntüler oluşturmak için Bard'ı kullandığına işaret edildi.

Bard'ın artık "Gemini" olarak adlandırılacağı belirtilen açıklamada, Gemini ile halihazırda "Pro 1.0" modeliyle 40'tan fazla dilde, 230'dan fazla ülke ve bölgede sohbet edilebileceği kaydedildi.

Açıklamada, Google AI'nın iyi özellikleriyle kolayca ortak çalışma yapılmasına yardımcı olmak için "Gemini Advanced" ile bir mobil uygulamanın kullanıma sunulduğu aktarılarak, "Gemini Advanced"in, şirketin son teknoloji ürünü yapay zeka modeli olan Ultra 1.0'a erişimi sağlayan yeni bir deneyim olduğuna işaret edildi.

Ultra 1.0 modeliyle Gemini Advanced'in karmaşık görevlerde çok daha yetenekli olduğu, daha uzun ve ayrıntılı konuşmalar yapılmasını sağladığı belirtilen açıklamada, Gemini Advanced'in 150'den fazla ülke ve bölgede İngilizce olarak sunulduğu, zaman içinde de daha fazla dile genişletileceği bildirildi.

Açıklamada, Gemini Advanced'in yeni "Google One AI Premium" planının bir parçası olarak ayda 19,99 dolara, 2 aylık ücretsiz deneme süresiyle kullanılabileceği kaydedildi.

Söz konusu planın, Google AI'nın son gelişmelerinin yanı sıra mevcut Google One Premium planının tüm avantajlarını da sunacağı belirtilen açıklamada, AI Premium abonelerinin yakında Gemini'yi Gmail, Dokümanlar, Slaytlar, E-Tablolar gibi Google hizmetlerinde de kullanabileceği aktarıldı.

Açıklamada, Android'de ve iOS'ta Google uygulamasında yeni bir uygulamayla Gemini ve Gemini Advanced için yeni mobil deneyim sunulacağı ifade edilerek telefondan da çeşitli işlemlerin kolayca yapılabileceği bilgisi paylaşıldı.

 

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