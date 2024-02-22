ARA
Bist 100
9349,38
0,4%
Bist 100
Dolar/TL
31,0344
0,0971%
Dolar/TL
Euro/TL
33,6718
0,2999%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,085
0,3023%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2026,25
0,41%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Google, yeni yapay zeka modeli duyurdu: Gemma

Google, geliştiricilerin yapay zekayı sorumlu bir şekilde oluşturmalarına yardımcı olmak amacıyla, yeni nesil açık kaynak modeli Gemma'yı tanıttı.

22 Şubat 2024 | 09:16
Google, yeni yapay zeka modeli duyurdu: Gemma

Google'dan yapılan açıklamada, Gemma model ailesinin, yapay zeka sohbet robotu Gemini ile aynı araştırma ve teknolojiyle oluşturulduğu ve son teknoloji açık kaynak modeline sahip olduğu bildirildi.

DeepMind ve Google'daki diğer ekiplerce geliştirilen yeni modelin Gemini'den ilham aldığı ifade edilen açıklamada, geliştirici inovasyonunu destekleyecek, işbirliğini teşvik edecek ve Gemma modellerinin sorumlu kullanımına rehberlik edecek araçların da yayınlandığı bildirildi.

Açıklamada, Gemma'nın bugünden itibaren dünya çapında kullanıma sunulduğu belirtilerek, model hakkında bilgi verildi.

Modelin, Gemma 2B ve Gemma 7B olmak üzere iki boyutta piyasaya sürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Sorumlu Üretken Yapay Zeka Araç Seti"nin de Gemma ile daha güvenli yapay zeka uygulamaları oluşturmak için rehberlik sağladığı vurgulandı.

Google, bu ay yapay zeka sohbet robotu Bard'ı "Gemini" olarak yeniden adlandırırken, yeni sürüm "Gemini Advanced" için ücretli abonelik başlatmıştı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2026,25 0,41%
  • ALTIN ONS 2030,76 0,31%
  • BIST 100 9349,38 0,4%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,121 -0,051%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34574 -0,35984%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,4025 0,4921%
  • DOLAR/TURK LIRASI 31,0344 0,0971%
  • EURO/DOLAR 1,085 0,3023%
  • EURO/TURK LIRASI 33,6718 0,2999%
  • STERLIN/DOLAR 1,26647 0,24815%
Günün En Çok Okunanları
Kira geliri ödemeyen ya da düşük ödeyen ev sahipleri dikkat! Artık 'kiracı' da devrede
Tüketici güveni şubatta geriledi
Tüketici güveni şubatta geriledi
KONUTDER anketi: Konut satışlarında düşüş sürecek mi? Kira ve satış fiyatları geriler mi?
KONUTDER anketi: Konut satışlarında düşüş sürecek mi? Kira ve satış fiyatları geriler mi?
Yabancı uzmanlar TCMB'nin faiz kararı ile ilgili beklentilerini açıkladı
Yabancı uzmanlar TCMB'nin faiz kararı ile ilgili beklentilerini açıkladı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
60 dolara kurduğu şirketle 80 milyon dolar kazanan CEO'dan başarılı bir girişim için 3 kritik ipucu
60 dolara kurduğu şirketle 80 milyon dolar kazanan CEO'dan başarılı bir girişim için 3 kritik ipucu
"2024 yılı markalar için Turquality yılı olacak"
"2024 yılı markalar için Turquality yılı olacak"
"81 ilde üreticiyi ve esnafı buluşturuyoruz"
GERİ
İLERİ
Kira geliri ödemeyen ya da düşük ödeyen ev sahipleri dikkat! Artık 'kiracı' da devrede
Tüketici güveni şubatta geriledi
KONUTDER anketi: Konut satışlarında düşüş sürecek mi? Kira ve satış fiyatları geriler mi?
Yabancı uzmanlar TCMB'nin faiz kararı ile ilgili beklentilerini açıkladı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Tüketici güveni şubatta geriledi
KONUTDER anketi: Konut satışlarında düşüş sürecek mi? Kira ve satış fiyatları geriler mi?
Yabancı uzmanlar TCMB'nin faiz kararı ile ilgili beklentilerini açıkladı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
60 dolara kurduğu şirketle 80 milyon dolar kazanan CEO'dan başarılı bir girişim için 3 kritik ipucu
KONUTDER anketi: Konut satışlarında düşüş sürecek mi? Kira ve satış fiyatları geriler mi?
Yabancı uzmanlar TCMB'nin faiz kararı ile ilgili beklentilerini açıkladı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
60 dolara kurduğu şirketle 80 milyon dolar kazanan CEO'dan başarılı bir girişim için 3 kritik ipucu
"2024 yılı markalar için Turquality yılı olacak"
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL