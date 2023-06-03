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Görme engelliler için kapsayıcı alışveriş deneyimi

Philips, görme engelli tüketicilerin Kişisel Sağlık ürünlerinde alışveriş deneyimini iyileştirmek ve onların yaşamlarını kolaylaştırmak için BlindLook ile iş birliği yaptı.

03 Haziran 2023 | 15:20
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Görme engelliler için kapsayıcı alışveriş deneyimi

Philips, kişisel sağlık ürünlerinin kullanım kılavuzlarını görme engelli tüketiciler için dönüştürdü. Philips, BlindLook ile yaptığı iş birliği kapsamında görme engelli bireyler için kapsayıcı hizmet sunmayı sağlayan ‘EyeBrand’ sertifikasının sahibi oldu. Philips, BlindLook’un özgürlük teknolojisi olarak adlandırdığı sesli simülasyon teknolojisiyle görme engelli kullanıcılarının Kişisel Sağlık ürün portföyünde yer alan kadın ve erkek bakımı, ağız ve diş sağlığı ürünlerinin yanı sıra Philips Avent, anne-bebek sağlığı ürünlerinin kullanım kılavuzlarına kolaylıkla ulaşabilmelerini sağlamayı hedefliyor. 

Philips Kişisel Sağlık Ülke Müdürü Sibel Yıldız, “Philips Kişisel Sağlık alanındaki ürün ve hizmetlerimiz ile tüketicilerimizin hayatını iyileştiriyoruz. BlindLook ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında EyeBrand sertifikalı markalardan biri olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu ortaklıkla birlikte ürünlerimizin kullanım kılavuzları görme engelli kullanıcılarımız için ulaşılabilir hale geldi. Yenilikçi ürün ve çözümlerimizde ilham kaynağımız olan tüketicilerimizin her zaman yanındayız” dedi.

BlindLook Kurucu Ortağı Sadriye Görece"BlindLook olarak yüzbinlerce görme engellinin hayatına dokunan çözümler sunuyoruz. Herkesin özgür ve bağımsızca yaşadığı bir dünya hayali için hayatın her alanında erişilebilirlik ve kapsayıcılık ön planda olmalı. Philips de görme engellilerin bağımsızlığı için adım attı ve Kişisel Sağlık ürünlerini erişilebilir hale getirdi.  Herkes gibi bakımlı ve güzel olmayı isteyen görme engelliler için Philips’in bu adımı mutluluk verici.”

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