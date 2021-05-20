Teknoloji firması GTech’in 2014 yılından bu yana ücretsiz olarak yürüttüğü GTech Akademi’nin 2021 yılı başvuruları başladı.

GTech’in teknoloji dünyasındaki 21 yıllık deneyimi ve birikimiyle, sektör için daha nitelikli gençler yetiştirmek ve ekosisteme katkı sağlamak üzere hayata geçirdiği GTech Akademi’nin 2021 yılı programına başvurular 1 Haziran 2021 tarihine dek yapılabilecek. Akademiye katılan başarılı ve yetenekli katılımcılar hem GTech bünyesinde hem de sektörde istihdam ediliyor. GTech Akademi, kariyerini veri bilimci, veri mühendisi veya veri mimarı olarak geliştirmek isteyen yeni mezun, ilgili alanlarda yüksek lisans öğrencisi olarak eğitimine devam eden veya maksimum 3 yıl yazılım deneyimi olan gençlerin başvurularını bekliyor.

GTech Kurucu Ortağı ve CEO’su Mine Taşkaya projeyle ilgili şunları söyledi:

“GTech Akademi’nin temelinde gençlerimizi iş hayatına hazırlama sorumluluğumuz yatıyor. 2020 yılı itibariyle her yıl fiziksel sınıf ortamında gerçekleştirdiğimiz eğitim sürecimizi ve tüm altyapımızı online olacak biçimde düzenledik. GTech Akademi’ye katılan genç mühendisler üniversitelerde aldıkları temel mühendislik eğitimlerinin yanı sıra sektörün ihtiyaç duyduğu yeni nesil teknolojileri 1 aylık deneyimin katkısıyla uygulamalı biçimde öğrenme fırsatı yakalıyor. 2021 yılı programımız için geleceğin teknoloji mimarı olarak anılmak isteyen tüm genç arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz. Akademi çalışmalarımız kapsamında 2 ayrı programımızla, veri mühendisi, veri bilimci, veri mimarı ve EPM finans danışmanı olarak adlandırılan uzmanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu programlarda sunduğumuz ücretsiz eğitimler sayesinde öğrencilere sadece teoriyi değil özellikle yeni nesil teknolojileri kullanmayı da öğreterek onları sektöre kazandırıyor ve ekosisteme yetişmiş insan kaynağı sağlıyoruz. Öte yandan GTech Akademi’nin gençlere mentorluk sunan bir yapısı var. Programlarda yalnızca teknik bilgiyle sınırlı kalmıyor, iş hayatının dinamiklerini ve öğretilenlerin gerçek hayattaki uygulama alanlarını da detaylıca aktarıyoruz. Tüm bunlardan hareketle, GTech Akademi’de eğitim alan gençlerin yüzde 75’i, birkaç ay içinde iş bulabiliyor. Bugüne dek programımıza dahil olan gençler arasından 57 kişiyi GTech’te istihdam ettik.”

GTech Akademi 2021 programının katılımcısı olarak seçilecek gençler, Büyük Veri, İş Zekası, Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Veri Ambarı, Veritabanı, İleri Analitik, Kurumsal Performans Yönetimi gibi alanlarda yetkin ekipler tarafından eğitim sunulan bir programa dahil olacak. Yeni nesil teknolojileri sadece teorik olarak değil, uygulamalı olarak da öğrenme fırsatı yakalayacak olan katılımcılar, sektörün ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda kendilerini geliştirebilecekleri yepyeni fırsatları da keşfedecek. Her yıl GTech Akademi eğitimini tamamlayan gençler, başta GTech olmak üzere, sektörün önde gelen oyuncuları tarafından sunulacak kariyer imkanlarından faydalanıyor.

GTech Büyük Veri Akademisi 2021 programı başvuruları için: https://bit.ly/3xOO4X2

GTech Veri Teknolojileri Akademisi 2021 programı başvuruları için: https://bit.ly/33fKAyT