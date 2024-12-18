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Gündemdeki uçak Ankara'ya indi

Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter Typhoon savaş uçağı Ankara'daki Mürted Hava Üssü'ne indi.

18 Aralık 2024 | 16:09
Gündemdeki uçak Ankara'ya indi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 14 Aralık Cumartesi Milli Savunma Bakanlığında medya temsilcilerine yönelik Yıllık Değerlendirme Toplantısına katılmış ve Eurofighter konusundaki görüşmelerin olumlu şekilde sürdüğünü ifade etmişti. Bakan Güler, Katar'da tatbikata katılan Birleşik Krallığa ait 2 Eurofighter'ın bugün Ankara'ya geleceğini ve uçakları görme fırsatı bulacaklarını söylemişti. Birleşik Krallık Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağı Ankara'daki Mürted Hava Üssü'ne indi. AA

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Ahlatçı Doğal Gaz (AHGAZ) geri alım kararını duyurdu
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var (18 Aralık)
Dev şirketin hisseleri 16 yılın dibinde
Borsa İstanbul'da gong Çağdaş Cam için çaldı
Bugün 1 hissede bedelli, 1 hissede bedelsiz sermaye artırım var
Sümer Varlık Yönetim (SMRVA) borsa işlem tarihi belli oldu
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