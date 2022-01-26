Bir uçan otomobil şirketi, Avrupa ulaştırma idarelerinden birinden aldığı Uçuşa Elverişlilik Lisansı’nın ardından, “yakın gelecekte” Londra ve Paris arasında yolculuğa başlamayı planladığını duyurdu.

Klein Vision’ın AirCar’ı iki dakika 15 saniye içinde bir otomobilden uçağa dönüşebiliyor ve havadayken saatte 160 kilometre üzerinde hıza erişebiliyor. Bu da söz konusu iki şehir arasındaki 340 kilometrelik yolculuğun iki saatten sadece biraz uzun süreceği anlamına geliyor.

Independent’ın aktardığı habere göre Stefan Klein’in kurduğu Slovakya merkezli girişim, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) standartlarına göre yapılan 70 saatin üzerindeki test uçuşlarını tamamladı. Bu uçuşlar, Nitra ve Bratislava uluslararası havalimanları arasında gerçekleşen 35 dakikalık bir uçuşu da içeriyordu.

Profesör Klein, “AirCar sertifikası, çok verimli uçan arabaların seri üretiminin kapısını açıyor” dedi

Normal benzin pompası yakıtıyla çalışan BMW motoruyla donatılan ve iki kişi taşıyabilen AirCar, potansiyel olarak eğlence aracı veya ticari taksi hizmeti olarak kullanılabilir.

Hibrit uçak-otomobil, kanatlar katlandığında normal bir park yeri kadar alan kaplıyor.

GlobalData’nın geçen yıl yayımladığı araştırmada, 2015’te 76 milyon dolar olan Kentsel Hava Hareketliliği (UAM) çözümlerine yapılan yatırımların 2020’de 1 milyar dolara ulaştığı ifade edildi. Araştırmada, bunun “yeni hareketlilik devrimi” diye nitelendirilen şeyin habercisi olduğu belirtildi.

Londra merkezli veri analizi firması, uçan otomobillerin esaslı biçimde popüler olması için önce kamuoyunca benimsenmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.