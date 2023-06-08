

Dünya teknoloji borsası Nasdaq’da işlem gören e-ticaret platformu Hepsiburada’nın 2023 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal ve operasyonel verilerini paylaşan Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin sonuçlara ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Hepsiburada’nın toplam satış hacmi yılın ilk çeyreğinde 2022’nin aynı dönemine göre %78 artarak 14,8 milyar TL’ye ulaştı. Hepsiburada platformu üzerinden verilen toplam sipariş adedi, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %61 artarak 24,1 milyona yükseldi. Ticareti dijitalleştirerek esnaf ve KOBİ’lerin e-ticaretle büyümesini sağlıyoruz. Bugüne kadar 400 bin işletmeyi e-ticaret ile tanıştırdık. Platformda satılan ürün adedi ise %63 artışla 180 milyonu aştı. Hepsiburada’nın yılın ilk çeyreğindeki müşteri sayısı 11,9 milyon olurken müşteri başına düşen sipariş sıklığı %52 artışla 4,9’dan 7,5’e çıktı. Kârlılık yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Hepsiburada’nın Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK), 2023’ün ilk çeyreğinde 176 milyon TL olarak gerçekleşti. Nasdaq’da halka arz olmamızın ardından ilk kez FAVÖK’te başa baş noktayı da geçerek pozitif FAVÖK rakamına ulaştık."

Üye sayısının 30 Nisan 2023 itibarıyla 1 milyona ulaştığını kaydeden Gökçetekin, "Müşteriyle kurduğumuz bağı değiştiren, Türkiye’de planlanıp hayata geçirilmiş ilk e-ticaret sadakat programı. Müşterilerimize Hepsiburada Premium ile 1,2 milyar TL fayda sağladık. Müşterilerine hızlı ve güvenli yeni nesil ödeme ve vadelendirme çözümleri sunan Hepsipay ise 1. çeyrek sonu itibarıyla 11,8 milyon kullanıcıya ulaştı." dedi.

2023 için önceliklerinin “karlı ve sürdürülebilir büyüme” olduğunu belirten Gökçetekin “Tüm işlerimizi derinlemesine gözden geçirip, veriye dayalı şekilde odak noktalarımızı belirleyeceğiz ve önceliklendirme yapacağız. Bugün dünyada bütün yatırımcılar sadece büyümeye değil, kârlı büyümeye odaklanıyorlar. Biz de bunu kendimize stratejik öncelik olarak aldık. Bu konuda adım adım hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Hepsiburada olarak verimliliği artırarak sürdürülebilir ve kârlı şekilde büyüyeceğiz ve bunu tüm paydaşlarımızın katkısıyla hep birlikte başaracağız.” dedi.

Bu çerçevede yılın ikinci çeyreği için toplam satış hacminde yıllık yaklaşık %95 oranında bir artış ve kârlılığın devam etmesini öngördüklerini belirten Gökçetekin, bu doğrultuda FAVÖK’ün toplam satış hacmine oranının yüzde 0,5 ila yüzde 1 arasında olmasını beklediklerini aktardı.

Gökçetekin, Hepsiburada’nın bir diğer ana önceliğinin ise lojistik ve fintech çözümlerini platform dışına çıkartmak olduğunu ve Hepsiburada gibi şirketlerin ticaretin dijitalleşmesine de liderlik etme açısından kritik öneme sahip olduğunu bildirdi.



İki sene boyunca deprem bölgesine desteğe devam

Mart ayında Hepsiburada Sözü olarak duyurdukları deprem bölgesine yönelik 2 senelik programda kaydettikleri aşamayı da aktaran Gökçetekin, “Bölgede şimdiye kadar 670 milyon TL’lik işlem hacmi yarattık. Deprem bölgesinde aktif 9 bin 243 satıcımız var. Deprem bölgesinde hayatın normalleşmesine katkıda bulunmak amacıyla verdiğimiz Hepsiburada Sözü uyarınca ilk ihtisas merkezimizi Adana’da yakında açıyoruz. Çok yakında Adana’da İlk E-Ticaret İhtisas Merkezimizi açıyoruz. 1.762 Girişimci Kadın ve 24 Kadın Kooperatifi bölgede aktif olarak hizmet veriyor. Deprem bölgesinde çeşitli etkinlikler ve atölye çalışmaları gerçekleştirdik. Toplamda 2 bin çocuğa ulaştık. ” şeklinde konuştu.

43 binin üzerinde kadını e-ticaret ekosistemine kattık

Kadınların güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin Hepsiburada’nın temel değerleri arasında olduğunu belirten Gökçetekin “Bir kadın tarafından kurulmuş, bir kadın CEO tarafından yönetilen bir şirketiz. Çalışanlarımızın yarısı kadınlardan oluşuyor. Ticaretin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonumuzla binlerce kadını e-ticaretle tanıştırdık. Programımızla 43 binin üzerinde kadını e-ticaret ekosistemine kattık. Bu sayede yeterli olanak ve destek verildiğinde, kadın gücünün neleri başarabildiğini çok net şekilde gözlemledik. Kadınları ekonomik ve sosyal hayatın her alanında destekleyen bir şirket olarak, kadın girişimcilerin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.



