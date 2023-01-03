Hepsiburada açıklamasına göre, şirketin Temmuz 2022’de açıkladığı tepe yönetimindeki bayrak değişimi gerçekleşti.

Aralarında Amazon ve Procter & Gamble’ın da bulunduğu Fortune 500 şirketlerinde perakende, hızlı tüketim malları, tüketici elektroniği ve danışmanlık alanlarında 25 yıllık deneyime sahip olan Nilhan Onal Gökçetekin’in Hepsiburada'da CEO olarak göreve başlayacağı 2022’nin temmuz ayında duyurulmuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, Türkiye’de e-ticaret sektörünü kuran ve geliştiren, küresel alanda Türkiye'nin bayrağını dalgalandıran şirketlerine liderlik etmek için heyecanlı olduğunu belirtti.

Gökçetekin, "Kariyerim boyunca elde ettiğim bilgi ve deneyimi, Hepsiburadalıların kıymetli deneyimi ve gücüyle birleştirmek, Hepsiburada’yı daha ileriye götürmek için buradayım. Bu dönemde önceliğimiz Türkiye’de ticaretin dijitalleşmesine liderlik vizyonumuzu daha da ileriye taşımak, tüm paydaşlarımız için bir güven markası olmak, yapısal ve köklü geliştirmelerle kârlılığa geçmek olacak. Tüm paydaşlarımızla birlikte Hepsiburada’nın geleceğini daha da büyük başarılarla inşa etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.