Hepsiburada verilerine göre 2023 alışveriş trendleri: En çok alışveriş bu iki gün ve saatte yapıldı!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, 2023'te platformu üzerinden verilen siparişleri inceleyerek tüketici eğilimlerini açıkladı.

Verilere göre 2023 yılında, en çok gıda, sağlık ve güzellik, giyim, teknoloji ürünleri, küçük ev aletleri ve ev-yaşam kategorisinden alışveriş yapıldı.

E-ticaret alışverişlerinin en fazla gerçekleştiği iller İstanbul, Ankara ve İzmir ile beraber Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya ve Adana oldu.

En yoğun alışveriş pazartesi ve salı günleri gerçekleşirken, tüketiciler alışverişlerini özellikle akşam saatlerinde, 21.00 ile 22.00 arasında yapmayı tercih etti ve indirim dönemi olan kasım ve okula dönüş dönemini kampanyalarını içeren eylül ve ekimde e-ticarete en yoğun ilgiyi gösterdi.

Teknoloji ürünlerinde tercihler belli oldu

Kullanıcıların 2023'te en çok satın aldığı cep telefonu markaları arasında Apple, Samsung ve Xiaomi ön plana çıktı.

Taşınabilir bilgisayarlar ise cep telefonlarının ardından en çok tercih edilen teknolojik ürünler arasında yer aldı. Müşteriler taşınabilir bilgisayar markaları arasından en çok Lenovo, Asus, Huawei ve HP markalarına ilgi gösterdi.

Cep telefonu aksesuarlarında ise 2023'te bluetooth kulaklıklar ve akıllı saatler öne çıktı. Apple, Anker ve Lenovo markalı bluetooth kulaklıklar müşterilerin favorisi oldu.

2023'te en sevilen moda markaları ve ürünleri

2023'te giyim kategorisinde müşteriler DeFacto ve Penti markasının çoraplarını tercih ederken, tişörtlerde U.S. Polo Assn., DeFacto ve Mavi markaları ön plana çıktı. Kazak, pantolon, gömlek ve sweatshirtler alımlarında ise DeFacto ve U.S. Polo Assn. markaları tercih edildi.

Ayakkabı&çanta kategorisinde müşteri tercihleri doğrultusunda, Igor ve Cat marka botlar yoğun ilgi gördü. U.S. Polo Assn. ayakkabıların yanı sıra Vicco çocuk ayakkabıları ve Crocs terlikler en çok tercih edilen markalar arasında yer aldı. Spor ayakkabı tercihlerinde ise Adidas, Puma, Skechers ve Nike öne çıktı.

Casio kol saatleri müşteriler tarafından en çok tercih edilen marka olurken, güneş gözlüklerinde ise Ray-Ban, Bilge Karga ve Vogue markalarının ürünleri ön plana çıktı.

Ev dekorasyonu ve ev eşyaları alışveriş trendleri

Bu yıl evlere en çok satın alınan ürünler arasında bardak ve fincanlar yer aldı.

Hepsiburada platformu kullanıcıları, ev, yaşam kategorisinde Madame Coco ve English Home markalarının ürünlerine yoğun ilgi gösterirken, sofra ve mutfak ürünlerinde ise Karaca, Paşabahçe ve Schafer tercih edildi. Ev tekstili ve dekorasyon kategorisinde Varol markasının yastıkları, Yataş ve English Home markalarının battaniyeleri ve nevresim takımları satın alınırken Chakra'nın da mum ve ev kokularının yanı sıra havluları öne çıkan ürünler oldu.

Kişisel bakım ve kozmetikte öne çıkanlar

Kişisel bakım ve kozmetik ürünleri kategorisinde de müşterilerin favori marka ve ürünleri belirlendi.

Clear, Elidor ve Head & Shoulders markalarının şampuanları tercih edilirken, yüz bakımında The Purest Solutions markasının cilt bakım serumları öne çıktı.

Saç bakımında Hc Care ve Urban Care markaları, güneş koruma ürünlerinde La Roche-Posay en çok tercih edilenlerden oldu. Vücut bakımında Sinoz peeling ve MISSHA yüz maskeleri satın alındı.

Renkli kozmetik ürünleri arasında Maybelline New York markasının rujları, Loreal Paris markasının ise maskaraları tercih edildi. Oral-B markasının elektrikli diş fırçaları da müşteriler tarafından yoğun ilgi gördü.

Küçük ev aletleri ve beyaz eşya favorileri

Küçük ev aletlerinde Philips ve Xiaomi markalarının fritözleri en çok alınan ürünlerden olurken, bu sene Philips markasının espresso ve cappuccino makineleri, buharlı ütüleri, saç ve sakal düzeltme makineleri de ön plana çıktı.

Türk kahvesi makinelerinde Arzum, Karaca ve Sinbo tercih edilirken, smoothie hazırlamak isteyenlerin ilk tercihi Arzum markasının blender'ı oldu.

Etkili temizlik performanslarıyla Xiaomi, Dyson ve Roborock robot süpürgeleri çok satanlar arasında yer alırken Samsung markasının da mikrodalga fırınları ön plana çıktı.

Beyaz eşyalar arasında en çok bulaşık ve çamaşır makineleri satın alındı. Bulaşık makinelerinde Vestel ve Altus, çamaşır makinelerinde Samsung ve Altus markaları tercih edildi. Bu sene evlere en çok satın alınan bir diğer ürün de kurutma makineleri oldu ve Hoover markası öne çıktı.

Bu sene mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcakları sebebiyle en çok satın alınan ürünler arasında klima ve vantilatörler de yer aldı. Vestel ve Kumtel en çok tercih edilen markalardan oldu.

Temel tüketimde en çok ıslak mendil satıldı

Hepsiburada müşterileri yılın ilk altı ayında temel tüketim ve gıda kategorisinde en çok ilgiyi ıslak mendillere, bebek bezine ve tuvalet kağıdına gösterdi. Islak temizleme mendilleri kategorisinde Sleepy ve Solo tercih edilirken, tuvalet ve havlu kağıtlarında ise Solo ve Selpak markaları öne çıktı.

Bebek bezlerinde Sleepy, Molfix ve Baby Turco öne çıkanlar arasında yer aldı. Temizlik malzemelerinde ise Perwoll sıvı deterjan, yumuşatıcı olarak Yumoş markası ve bulaşık deterjanlarında ise Finish markası tüketiciler tarafından tercih edildi.

Market kategorisinde ise Eti markasının bisküvi ve kekleri öne çıkarken, Ülker'in çikolata ve gofretleri kullanıcılar tarafından en çok tüketilen ürünler arasında yer aldı.

Gıda ve içecek kategorisinde 2023'te müşterilerin en çok tercih ettiği ürün grubu ise kahveler oldu. Lavazza, Tchibo, Moliendo Finest Coffee, Çaykur, Red Bull, Lipton, Bercekız Servet Şekerleme, Tuğba Kuruyemiş, Haluk Aydın Kuruyemiş en çok tercih edilen markalar oldu. Süt ürünlerinde ise müşteriler tarafından Pınar ve bitkisel süt seçenekleriyle Alpro en çok tercih edilen markalar oldu.