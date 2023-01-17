Hopi, fintech ve e-ticaret atılımıyla global bir unicorn olmayı hedefliyor

Hopi'nin 2022 faaliyetlerini ve 2023 hedeflerini paylaşan Özcan, mağazaların kapandığı salgın döneminde e-ticarete eğilimin arttığını, her sektörün bu alanda önemli büyüme kaydettiğini söyledi.



Özcan, Hopi'nin de salgından sonra e-ticaret ve finansal teknolojiler alanına odaklandığını vurgulayarak, bu alanlara yaptıkları yatırımlar sayesinde 2021 ortasında yüzde 5 düzeyinde bulunan cirolarının içindeki online satışın payının geçen yıl yüzde 19'lara geldiğini ifade etti.



Geçen yıl yeni işlere girdiklerinden de bahseden Özcan, "Bugüne kadar sadece bir sadakat uygulaması olan Hopi'nin içinde bir pazar yeri açtık. Bu sayede kullanıcılarımız ilk kez geçen yıl Hopishop'ta 600'e yakın üye iş yerinden alışveriş yaptı." diye konuştu.



Özcan, geçen yıl tüm rakamsal hedeflerinin üzerine çıktıları bilgisini vererek, şunları kaydetti:



"Rakamsal olarak incelediğimizde Hopi olarak 2022'de önceki yıla göre ciroda 2,6 kat, işlem adedinde yüzde 30'un üzerinde büyüdük. Müşteri tabanımızı da 11 milyondan 15 milyona çıkardık. Bugün Türkiye'deki her 6 kişiden 1'i Hopi kullanıcısı. Geçen yıl cüzdan ve kartımızı lanse ettik, 250 bin kullanıcıya ulaştık. Kısacası 2022, e-ticaret ve finansal teknolojilere giriş aşamasıydı, 2023'te bu işlerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Kendimize yeni hedefler çıkarmıyor, bunları büyütmeye odaklanıyoruz. Gelecek yıl ayrıca bizim 2022'de SAS ve Partner Republic iş birliğine giderek temelini attığımız hiper kişiselleştirme projemizi de önceleyeceğiz. Bu projemizle kişiselleştirilmiş teklif sunabilme kapasitemizi en az 3 kat artırmayı hedefliyoruz."

"Yakın zamanda global bir bacağımız da olacak"

Yalın Özcan, müşterilerine dair çok detaylı verilere sahip olduklarını, hiper kişiselleştirme ile her kullanıcıyı ilgi alanı, ihtiyacı ve bütçesine göre bireysel değerlendirerek onların yaşam tarzlarına uygun alışveriş seçenekleri sunacaklarını söyledi.



Bunun için fintech tarafını çok önemsediklerini ve 2022'de bu alanda büyüyeceklerini anlatan Özcan, "Mart ayında da büyük bir lansman yapacağız. Hopi'nin tüm önyüzünü sıfırdan yazıyoruz. Hiper kişiselleştirme özelliğimizi de ekleyerek e-ticaret ve fintech tarafındaki gelişimi yeni önyüzümüzde sunmuş olacağız." dedi.



Özcan, Hopi'nin en güçlü yanının veri ve teknoloji şirketi özelliği olduğuna vurgu yaparak, şunları ifade etti:



"Bu özelliklerimizi kullanarak müşterilere yeni şeyler sunmaya çalışıyoruz. Sadece alışveriş anında değil, öncesinde yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bu yönümüzü güçlendirmek için e-para kuruluşları ve finansman şirketleri gibi birçok anlaşmamız da var. Yeni işbirliklerimiz de gündemde. Bu işbirliklerine yurt içi kurumlarla başlayacağız ama Hopi'nin orta vadede globalleşme gibi bir planı da var, farklı ülkelere girmek istiyoruz. Bizim ürünümüz global bir ürün ve her yere entegre edilebilir. Sadece regülasyonlarına uyarlanması gerekecek. Bu amaçla birkaç ülke de belirledik."

"Bizim içimizde 1 milyon gamer var"

Hopi CEO'su Özcan, salgınla beraber Hopi müşterilerinin demografik yapısının değiştiğini, gençlerin payının çok hızlı yükseldiğini, bunun alışveriş yapılan sektörlerde de farklılaşmayı beraberinde getirdiğini anlattı.



Bu dönemde oyun sektörüne ciddi bir talep artışı yaşandığını aktaran Özcan, "Bizim içimizde 1 milyon gamer (oyuncu) var. Müşteri özelliklerinin değişmesi farklı iş birliklerini beraberinde getirdi. Müşteri tabanımızdaki gamerlara ulaşmak isteyen iş ortakları teklifle geldi. Hopi'nin en büyük avantajı bu zaten. Elimizdeki müşteri kitlesinin özelliklerine göre iş birliği yapıyoruz. Bu sayede veri tabanımız da gelişiyor." ifadelerini kullandı.



Özcan, oyun sektörünün haricinde salgından çıkışta turizmin çok büyüdüğüne işaret ederek, 2022 genelinde ise giyim perakendesinin öne çıktığını bildirdi.

"Fintech ve e-ticaret alanlarındaki atılım bizi unicorn yapacak"

Yalın Özcan, bu yıla ilişkin genel ekonomik beklentileri hakkında da bilgi vererek, enflasyonun tüm dünyada sıkıntılı olduğunu, Rusya-Ukrayna savaşının ise belirsizliğini koruduunu söyledi.



Bu gelişmelerin arz zincirine etkilerinin yakından takip edileceğini belirten Özcan, kendi işlerinde giyim perakendesi oranının yüksek olduğunu, bu nedenle net bir tahmin yapamadıklarını kaydetti.



Özcan, Türkiye'nin şimdiye kadar birçok kriz atlattığını, dünyaya kıyasla bu konuda hazırlıklı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Biz yine bu belirsizlikleri atlatacağız, burada bir sıkıntı görmüyoruz. Hopi olarak baktığımızda ise 2023 için yaklaşık yüzde 8-10 düzeyinde bir büyüme hedefledik. Hedef ve tahminlerimizi yıl içinde birkaç kez güncelliyoruz ancak kesin olan şu ki; riskler ve fırsatlar olarak dengeli ilerleyeceğiz. Yeni işlerimiz Hopi'yi 5 katı kapasiteye çıkarabilecek güçte. Bu anlamda fintech ve e-ticaret konularında hedeflediğimiz büyümeyi sağlarsak 2023 bizim için çok farklı bir yıl olur. Bu alanlardaki atılım bizi unicorn yapacak. Ben her riskin büyük fırsatlar da barındırdığına inanıyorum. Nasıl ki salgın gibi bir belirsizlik birçok şirketi e-ticarette büyüttüyse riskler yine aynı şekilde yönetilebilir."