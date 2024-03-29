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Huawei, 2023'te kârını ikiye katladı

Çinli telekomünikasyon ve teknoloji şirketi Huawei, ABD’nin yaptırımlarına rağmen, tüketici elektroniği ve otonom sürüşte geliştirdiği yeni ürünler sayesinde 2023’te net karını yüzde 144,5 arttırdı.

29 Mart 2024 | 16:09
Huawei, 2023'te kârını ikiye katladı

Huawei, 2023 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Çinli şirketin gelirleri geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 9,6 artarak 794,2 milyar yuan (99,2 milyar dolar) seviyesine yükseldi. Şirketin net karı ise yüzde 144,5 artarak 87 milyar yuana (11,2 milyar dolar) ulaştı.

Toplam gelirdeki artışta tüketici teknolojileri birimindeki toparlanma etkili olurken, şirketin akıllı telefon ve otonom sürüş alanlarında geliştirdiği yeni ürünleri ABD'nin ihracat yasaklarının etkisini azalttı.

Huawei, son olarak Ağustos 2023’te Çin'de Mate 60 Pro serisini piyasaya sürmesiyle akıllı telefon pazarında yeniden kendinden söz ettirmeye başladı. Huawei, bu sayede Çin'in akıllı telefon üreticisi sıralamasında 2023’te 5'inci sıradan 4'üncü sıraya yükseldi.

Çin hükümeti, bağımsızlık ve rekabet için yurt dışından gelen teknolojilerden daha çok ülke içi teknolojinin geliştirme stratejisi izlerken, Huawei bu stratejide merkezi bir oyuncu olarak dikkati çekiyor.

2007’de kurulan Huawei, bugün 170'ten fazla ülkede yaklaşık 207 bin kişiyi istihdam ediyor. Bu istihdamın yarısından fazlası şirketin AR-GE çalışmalarını gerçekleştiren birimlerinde bulunuyor. Şirket, geçen yıl 165 milyar yuan tutarında AR-GE yatırımı yaptı.

Bu arada, ABD yaptırımları arasında, Huawe’nin Google Android işletim sistemine erişimi engellenmesi de bulunuyor. Huawei, bunun üzerine "Harmony OS" adlı kendi mobil işletim sistemini geliştirdi. Harmony OS, 2023 sonunda 800 milyondan fazla cihazda kullanıldı.

Huawei iş alanlarını çeşitlendirerek, otonom sürüş gibi yeni alanlara da giriyor. Şirket kendi otomobillerini üretmese de otonom sürüş veya akıllı kokpitler için bileşenler tedarik ediyor.

ABD, 2019'da "ulusal güvenlik" gerekçesiyle kendi şirketleri hakkında Huawei'e ihracat yasağı getirmiş ve ABD öncülüğünde çok sayıda ülke de şirketin 5G telekomünikasyon altyapısı kurmasını yasaklamıştı. Huawei ise şirket ürünlerinin “güvenlik riski” oluşturduğuna ilişkin ABD iddialarını reddetmişti.

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