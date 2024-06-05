ARA
Bist 100
10318,28
-0,45%
Bist 100
Dolar/TL
32,5552
-0,0746%
Dolar/TL
Euro/TL
35,4469
-0,0913%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0876
-0,0285%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2441,36
0,15%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Teknoloji
  • Huawei yeni tableti MatePad 11.5S'yi ön satışa sundu, fiyatı duyurdu

Huawei yeni tableti MatePad 11.5S'yi ön satışa sundu, fiyatı duyurdu

Huawei'in yeni tableti MatePad 11.5S ön satışa sunuldu.

05 Haziran 2024 | 12:26
Son Güncellenme: 05 Haziran 2024 | 12:27
Huawei yeni tableti MatePad 11.5S'yi ön satışa sundu, fiyatı duyurdu

Huawei yeni tableti MatePad 11.5S'nin ön satışa sunulduğunu duyurdu. Şirket açıklamasına göre, yeni MatePad 11.5S, 11,5 inç büyüklüğündeki ekran, 2800 x 1840 çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı ile geliyor. Açıklamaya göre Huawei MatePad 11.5S, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip. Tablet, 8800 mAh kapasiteli bataryası ile uzun süreli kullanım vadediyor. Hızlı şarj desteğine sahip Huawei MatePad 11.5S, EMUI 13 işletim sistemiyle birlikte geliyor. MatePad 11.5S'de 8 MP ön ve 13 MP arka kamera bulunuyor.
Uzay grisi, gümüş ve mor renklerde ön satışa sunulan tabletler, 16 bin 999 TL fiyat etiketine sahip. Şirket bu fiyata; tabletin manyetik klavyesi, 3. Nesil NearLink destekli M-Pencil, uzatılmış ekran hasarı garantisinin dahil olduğunu söylüyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2441,36 0,15%
  • ALTIN ONS 2332,61 0,24%
  • BIST 100 10318,28 -0,45%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,082 0,779%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3685 0,06581%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 88,67 -0,4292%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,5552 -0,0746%
  • EURO/DOLAR 1,0876 -0,0285%
  • EURO/TURK LIRASI 35,4469 -0,0913%
  • STERLIN/DOLAR 1,2778 0,07048%
Borsa Haberleri
5 Haziran BIST teknik analizi ve günlük bülten
1981 yılında kurulan şirket dün bedelsiz kararını açıkladı
Kocaer Çelik'ten (KCAER) 'bedelsiz' açıklaması: Başvuru güncellendi
Bugün 2 hisse için temettü günü (5 Haziran)
Borsada mayısta en çok hangi kulüp kazandırdı?
Borsadaki en ucuz ve en pahalı ilk 15 hisse
Bir hisseye kredili işlem yasağı
Horoz Lojistik ne zaman borsada işlem görecek?
Yiğit Akü ne zaman borsada işlem görecek?
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket (3 Haziran)
BİST’te yurtdışı benzerlerine göre hem iskontolu hem yabancı oranı yüksek 5 şirket
Altınkılıç Gıda (ALKLC) ne zaman borsada işlem görecek?
Yiğit Akü halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Horoz Lojistik halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Fenerbahçe hisselerinde Mourinho etkisi
GERİ
İLERİ
5 Haziran BIST teknik analizi ve günlük bülten
1981 yılında kurulan şirket dün bedelsiz kararını açıkladı
Kocaer Çelik'ten (KCAER) 'bedelsiz' açıklaması: Başvuru güncellendi
Bugün 2 hisse için temettü günü (5 Haziran)
Borsada mayısta en çok hangi kulüp kazandırdı?
Borsadaki en ucuz ve en pahalı ilk 15 hisse
Bir hisseye kredili işlem yasağı
Horoz Lojistik ne zaman borsada işlem görecek?
Yiğit Akü ne zaman borsada işlem görecek?
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket (3 Haziran)
BİST’te yurtdışı benzerlerine göre hem iskontolu hem yabancı oranı yüksek 5 şirket
Altınkılıç Gıda (ALKLC) ne zaman borsada işlem görecek?
Yiğit Akü halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Horoz Lojistik halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Fenerbahçe hisselerinde Mourinho etkisi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL