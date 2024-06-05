Huawei yeni tableti MatePad 11.5S'yi ön satışa sundu, fiyatı duyurdu

Huawei yeni tableti MatePad 11.5S'nin ön satışa sunulduğunu duyurdu. Şirket açıklamasına göre, yeni MatePad 11.5S, 11,5 inç büyüklüğündeki ekran, 2800 x 1840 çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı ile geliyor. Açıklamaya göre Huawei MatePad 11.5S, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip. Tablet, 8800 mAh kapasiteli bataryası ile uzun süreli kullanım vadediyor. Hızlı şarj desteğine sahip Huawei MatePad 11.5S, EMUI 13 işletim sistemiyle birlikte geliyor. MatePad 11.5S'de 8 MP ön ve 13 MP arka kamera bulunuyor.

Uzay grisi, gümüş ve mor renklerde ön satışa sunulan tabletler, 16 bin 999 TL fiyat etiketine sahip. Şirket bu fiyata; tabletin manyetik klavyesi, 3. Nesil NearLink destekli M-Pencil, uzatılmış ekran hasarı garantisinin dahil olduğunu söylüyor.