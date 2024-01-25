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IBM'den 2023'te yüzde 358 kâr artışı

IBM'nin 2023 genelinde toplam kârı 2022'ye göre yüzde 358 artarak 7,5 milyar dolara yükseldi.

25 Ocak 2024 | 10:24
IBM'den 2023'te yüzde 358 kâr artışı

IBM, Ekim-Aralık 2023 dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre IBM'nin geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelir bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artışla 17,4 milyar dolara yükseldi.

Piyasa beklentileri, şirketin gelirinin dördüncü çeyrekte 17,2 milyar dolara çıkması yönündeydi. IBM'in geliri, 2022'nin aynı döneminde ise 16,7 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Şirketin yazılım gelirleri yüzde 3, danışmanlık gelirleri yüzde 6 ve altyapı gelirleri de yüzde 3 artış gösterdi.

IBM'nin 2023 genelinde elde ettiği gelir ise bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 61,9 milyar dolar oldu.

Şirketin net kârı da 2023'ün son çeyreğinde yıllık bazda yüzde 21 artarak 3,3 milyar dolara çıktı. IBM önceki yılın dördüncü çeyreğinde 2,7 milyar dolar net kâr açıklamıştı.

IBM'nin geçen yıl boyunca elde ettiği toplam kâr 2022'ye göre de yüzde 358 artarak 7,5 milyar dolara yükseldi.

Önceki yılın dördüncü çeyreğinde hisse başına 2,96 dolar net kar eden şirketin geçen yılın aynı çeyreğinde hisse başına net karı 3,55 dolar oldu.

IBM'nin hisse başına karı 2023 için 8,14 dolar olarak kayıtlara geçti.

Üretken yapay zeka gelirleri ikiye katlandı

Açıklamada görüşlerine yer verilen IBM Üst Yöneticisi Arvind Krishna, dördüncü çeyrekte tüm segmentlerde gelirlerini artırdıklarına işaret ederek, "Yapay zekaya yönelik müşteri talebi hızlanıyor." ifadesini kullandı.

IBM'nin ticari bulut tabanlı üretken yapay zeka ve bilimsel veri platformu "watsonx" ile bu alandaki işlerinin geçen yıl son çeyrekte bir önceki çeyreğe göre kabaca iki katına çıktığının bilgisini veren Krishna, yıl için gelir artışının beklentileriyle uyumlu gerçekleştiğini kaydetti.

Krishna, serbest nakit akışı hedefini de aştıklarını belirterek, 2024 için uygun gelir performansı ve yaklaşık 12 milyar dolarlık serbest nakit akışı beklediklerini bildirdi.

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