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IBM, kurumsal hayatta yapay zeka uygulamalarına odaklandı

IBM, veriyle yapay zekanın etkisini ölçeklendirme ve hızlandırma konusunda hizmet ve çözümler sunuyor. Bu kapsamda geliştirilen Watsonx.ai, verilerin hazırlanmasını, model oluşturmayı ve güvenliğini sağlayarak yapay zeka uygulamalarını destekliyor.

11 Mart 2024 | 15:07
Son Güncellenme: 11 Mart 2024 | 15:18
IBM, kurumsal hayatta yapay zeka uygulamalarına odaklandı

Günümüzde yapay zeka alanında önemli bir dönemdeyiz; teknoloji, iş yapış biçimlerini ve yaşamımızı dönüştürüyor. IBM Küresel Yapay Zeka Benimseme Endeksi, şirketlerin yüzde 42'sinin yapay zekayı kullanmaya başladığını, yüzde 40'ının ise araştırma veya deneme aşamasında olduğunu gösteriyor. Son beş yılda, yapay zeka benimseme oranı ikiye katlandı. Şirketler, personellerini eğitirken ve yapay zekayı üretim süreçlerine entegre ederken yapay zekaya öncelik veriyorlar. Öncelikli kullanım durumları arasında insan kaynakları, müşteri hizmetleri iş akışları ve bilgi teknolojileri süreçleri bulunuyor. Ancak, yapay zeka uygulamalarının önündeki engeller arasında beceri eksikliği, veri karmaşıklığı ve güven gibi faktörler yer alıyor. 2024, bu engellerin aşılmasına odaklanan bir yıl olacak.

IBM, veriyle yapay zekanın etkisini ölçeklendirme ve hızlandırma konusunda hizmet ve çözümler sunuyor. Bu kapsamda geliştirilen Watsonx.ai, verilerin hazırlanmasını, model oluşturmayı ve güvenliğini sağlayarak yapay zeka uygulamalarını destekliyor. 

IBM’in verilerin ve öngörülerin yaratıcılarına ait olduğu, güven ve şeffaflık ilkelerini temel alan yapay zeka yeteneklerinin geliştirilmesine odaklandığını anlatan IBM Türkiye Genel Müdürü Işıl Kılınç Gürtuna, ‘’İlk kurumsal veri ve yapay zeka platformu olan Watsonx güvenilir veri ile yapay zekanın etkisini ölçeklendiriyor ve hızlandırıyor. Müşteriler, IBM'in modelleri, kendi modelleri ve açık kaynak modellerinin bir kombinasyonunu kullanarak üretken yapay zekanın hibrit bir şekilde kullanılacağını öngörüyor’’ diyor.

Yapay zekanın kurumsal iş hayatına uygulanmasını hedeflediklerini söyleyen Işıl Kılınç Gürtuna, bu alanda yaşanan yetenek açığına yönelik çalışmaları olduğunu ifade ediyor. Türkiye'deki projeleri aracılığıyla gençlerin siber güvenlikten kodlamaya geniş bir yelpazede beceri kazanmasını sağladıklarını söyleyen Gürtuna, bu kapsamda IBM’in 2026 sonuna kadar 2 milyon öğrenciye yapay zeka eğitimi vermeyi hedeflediğini aktarıyor.

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