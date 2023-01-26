IBM'nin kârı yüzde 71 geriledi

IBM, Ekim-Aralık 2022 dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla değişmedi ve 16,7 milyar dolar olarak kaydedildi.

Şirketin 2022 yılı genelinde elde ettiği gelir ise bir önceki yıla göre yüzde 6 artışla 60,5 milyar dolar olarak hesaplandı. ABD'li teknoloji şirketi, 2021'de 57,4 milyar dolar gelir sağlamıştı.

IBM'nin net karı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 16'lık artış göstererek 2,7 milyar dolara çıktı. IBM'in net kârı bir önceki yılın son çeyreğinde 2,3 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Şirketin net kârı 2022 genelinde ise yıllık yüzde 71,5 azalışla 1,6 milyar dolar olarak kaydedildi. Teknoloji şirketinin 2021'de elde ettiği net kâr 5,7 milyar dolar olmuştu.

IBM'nin hisse başına kârı da geçen yılın dördüncü çeyreğinde 2,96 dolar olarak kaydedildi. 2021'in aynı döneminde bu rakam 2,57 dolar olarak hesaplanmıştı.